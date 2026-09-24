El alegato de Cristina Cubero que no gustará a todos los culés: "Quiero que Rodri gane el Balón de Oro"

EL CHIRINGUITO 24 septiembre 2026

Cristina Cubero se ha desmarcado de la campaña del FC Barcelona para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro. Quiere que el ganador sea Rodri Hernández.

Todavía quedan algunos días pero el Balón de Oro ocupa gran parte de la actualidad futbolística. A diferencia de en otras ocasiones, este año no hay un favorito claro y todo puede pasar. Aunque Mbappé y Lamine Yamal parten como claros favoritos, hay otros nombres como Karry Kane o Rodri Hernández que todavía no pueden ser descartados. El FC Barcelona ha empezado una campaña pública para que Lamine pueda llevárselo este año, dejando a un lado la candidatura de Rodri Hernández. Un hecho que no ha gustado nada a Cristina Cubero, que ha aprovechado el último programa de El Chiringuito para hacer un alegato a favor de la candidatura del centrocampista español y exjugador del Manchester City.

"Yo puedo pensar que Lamine Yamal puede ser el jugador de la próxima década pero hoy, Rodri Hernández merece más el Balón de Oro que Lamine. Y eso no significa que Lamine Yamal no pueda ganar el Balón de Oro los próximos diez años. Lo que tengo claro es que Mbappé no se lo merece, eso lo tengo clarísimo. Por mucha campaña que haga Mbappé, no se lo merece. Hasta los franceses lo tienen clarísimo. No ha hecho a sus equipos ganar ningún título. Futbolísticamente, no se lo merece", asegura Cristina Cubero en El Chiringuito. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Álex Silvestre va más a lo pragmático y desvela que Mbappé no puede ganar el Balón de Oro porque no cumple ninguno de los tres criterios que se exigen para ello: "Para el Balón de Oro, que lo gane un chico de 19 años le da bastante prestigio, porque es un cambio brutal. Hay tres requisitos para ganar el Balón de Oro: lo colectivo, lo individual y el fair play. Harry Kane lo cumple, Lamine Yamal lo cumple, Rodri lo cumple, Fabián lo cumple... El único que no cumple esos tres requisitos es Mbappé porque no ha ganado títulos. Por tanto, creo que no debería ganarlo".

Rodri y Lamine, en un partido con España en el Mundial