Las mejores frases de 'Aída': el diccionario imprescindible de Esperanza Sur

Aída 31 mayo 2026

Las mejores y más recordadas frases y expresiones de los personajes de la serie de 'Aída'. Su particular diccionario irreverente y costumbrista

Hay series que dejan huella y luego está ‘Aída’ que también dejó escuela y una imprescindible colección de frases y situaciones que tenemos en la cabeza grabadas. Las historias de los vecinos de Esperanza Sur cambiaron nuestra forma de hablar y eso se lo debemos al Luisma, Mauricio Colmenero, Lore, Paz, Jonathan, Chema y otros icónicos personajes que vivían el día a día en su barrio y con su gente. Aquí os dejamos un buen ejemplo de ese diccionario tan particular de esta serie a lo largo de sus diez temporadas y 237 capítulos. Definen muy bien el humor de unos personajes que conquistaron a los espectadores y de los que ahora se puede disfrutar con ‘Aída y vuelta’, la película que ha reunido a sus protagonistas 12 años después.

El Luisma y su eterno debate Aunque siempre se dudó de su agudeza y eso a él le generó un eterno debate, el Luisma, papel interpretado por Paco León, dejó alguna de las ‘reflexiones de barrio’ más míticas (y absurdas) que se han visto en la televisión y que nos siguen encantando: “Ya estamos con que el Luisma es tonto”.

"Claro, porque el Luisma es tonto. Pues a lo mejor el Luisma no es tan tonto como la gente cree… A lo mejor los tontos son los que le llaman al Luisma tonto… Entonces, me tendrían que llamar no-tonto o antitonto…".

Si ya me lo decían a mí en el centro de desintoxicación, si cuando me pongo… Me pongo…".

"Tú no puedes tener móvil, porque lees lo de menú y te lo comes" (su curiosa visión de la tecnología).

"¡Barajas! ¿Estoy hablando en chino o qué? Yo creo que no, porque si no diría Balajas”.

"Paz, que soy una galleta, necesito mojar" (sus declaraciones de amor, dignas de un poeta).

El particular diccionario del Luisma: sus frases más míticas en 'Aída'

Mauricio Colmenero, el políticamente incorrecto El dueño del Bar Reinols, Mauricio Colmenero (interpretado por Mariano Peña), se hizo recordado por su polémico carácter y por su colección de frases y dichos tan polémicos como políticamente incorrectos. Egoísta, tacaño, racista y con una moral cuestionable, el empresario que dice que se inspiró en personas que “existen en la vida real” para su papel, parece que no logra desprenderse de ese personaje que le catapultó a la fama. Aquí solo un ejemplo de algunas de sus expresiones y vocablos tan populares: "¿Pero esto qué eeeeeess?".

"¡Qué asco de comunistas!".

"Vete a tocar los huevos a otra parte".

"Cabrones unidos jamás serán vencidos".

"Esto lo quiero limpio como una patera".

"Si quieres ver lotería, bájame los pantalones y verás el premio gordo con dos aproximaciones".

"Tiriririiiii, avisa a las becerras que ha llegado el Niño del paquetón" (Mauricio Colmenero Vestido de torero).

"Puedo prometer y prometo, que si tú te agachas yo te la meto".

"A la p*** calle! Y no vuelvas de aquí hasta que Ecuador gane el mundial de baloncesto!” (Echando al Machu-Pichu del bar).

"¡Soplapollas!".

"¡Qué te fisco, Macu!".

Mauricio Colmenero, el personaje más polémico y políticamente incorrecto de 'Aída'

De Aída y Soraya a la Lore: su propio diccionario RAE Además del Luisma y Mauricio Colmenero, poco a poco los habitantes de Esperanza Sur se metieron a los espectadores en el bolsillo con sus desternillantes situaciones y un humor costumbrista y sin complejos. Eugenia, Chema, Paz, Aída, Soraya, el Jonathan, Lore, Macu o Machupichu se convirtieron en icono gracias a sus chascarrillos. Estas son algunas de las frases que se incorporaron a la conversación y que, a día de hoy, se siguen reconociendo: “Pues yo estoy en contra de…”. (Chema, interpretado por Pepe Viyuela)

“Cheemii...”. (Soraya, interpretado por Miren Ibarguren).

“No tengo el chichi para farolillos”. (Aída, interpretado por Carmen Machi).

“Yo no puedo volver a caer en la ilegalidad. Si todavía tengo pesadillas con aquel libro que tardé dos días en leer”. (Fidel, interpretado por Eduardo Casanova).

“Lore, Lore, Macu, Macu”. (Lore, interpretado por Ana Polvorosa).

“¡Que te den por el ojal!”, (Paz, interpretado por Melani Olivares).

“La Lore ha pasado de tirarse a millones de tíos a tíos con millones”, (Jonathan, interpretado por David Castillo).

Todo el elenco de la serie 'Aída' reunido: los actores frente al mítico Bar Reinols