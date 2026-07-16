Mar Ruiz ha compartido una parte muy íntima de su vida y lo ha hecho junto a la persona más importante para ella. La exparticipante de ‘ La isla de las tentaciones 10’ ha grabado un vídeo muy especial junto a su madre en su canal ‘ A mar abierto ’ en Infinity. Ahí la influencer, entre lágrimas, ha hablado de difícil situación y todo lo que su madre ha hecho por ella: una confesión que ha sido su particular homenaje.

Después de desvelar cómo fue su ruptura con Christian, la creadora de contenido ha querido resaltar el papel importante que ha tenido su madre y cómo ella le hizo fácil su infancia, aunque ella pasó ese tiempo entre grandes dificultades. “Yo no sé cómo lo hizo, pero a pesar de ser una situación bastante difícil, que casi ni la veía y casi ni me enteré, sabía que era por un futuro mejor y por eso tiraba ella de nosotros dos”, ha dicho antes de romperse por la emoción.

El grabar este vídeo junto a ella y recordar esos momentos ha sido muy especial tanto para madre e hija y no han podido contener las lágrimas. “Lo hizo de tal manera como para que yo no me diese cuenta de absolutamente nada ni de las dificultades que pudiésemos estar pasando”, ha reconocido la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’.

Mar Ruiz no puede contener las lágrimas

Sin querer entrar en polémicas como en la que se veía envuelta de su ex Christian y Gerard Arias, Mar ha querido que sus seguidores la conozcan más a ella y, principalmente, todo lo que hizo su madre por ella. “Mi vida ha sido fácil porque todo se lo ha comido ella”, ha manifestado, describiendo el gran esfuerzo que esta hacía con dos trabajos y estudiando una oposición por las noches para darles una estabilidad y un futuro.

Un propósito que logró a la primera y que llena de orgullo a la mallorquina. “Mi madre es muy inteligente y se ha quitado todo siempre para dárnoslo a nosotros. Antes he estrenado yo dos pares de zapatos que ella comprarse unos que necesitase”, ha confesado, volviendo a romperse al verbalizar este verdadero acto de amor.

Tras la decepción que se llevó con su paso por República Dominicana y la posterior ruptura definitiva con Christian, la mallorquina se ha refugiado en su familia y su pilar fundamental es su madre. Ella siempre ha estado y ha hecho todo lo posible por verla feliz. Algo que ella desde su posición de ahora ha querido recompensar. “Yo intento regalarle algún bolsico o unos zapatos nuevos como agradecimiento de todo lo que se ha quitado para dárnoslo a nosotros”.