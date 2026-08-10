Mar Ruiz confiesa cuál es el retoque estético del que se arrepiente: "Se me quedó un bultito"

A MAR ABIERTO BY MAR RUIZ 10 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado la mala experiencia que vivió tras su primer aumento de labios y explica por qué ha decidido retirarse el ácido hialurónico

Mar Ruiz ha hablado sin tapujos sobre uno de los tratamientos estéticos que más quebraderos de cabeza le ha dado. La influencer ha aprovechado su canal de mtmad 'A Mar Abierto' para recordar la mala experiencia que vivió tras su primer aumento de labios y explicar el motivo por el que ha tomado una decisión importante respecto a este retoque. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que nunca ha escondido los tratamientos estéticos a los que se somete, ha contado con todo detalle qué ocurrió, por qué terminó con un bulto en el labio y qué decisión ha tomado ahora para ponerle solución.

"Me puse más cantidad y no me favorecía" Mar ha explicado que se hizo el aumento de labios por primera vez hace cuatro o cinco años, aunque ha querido aclarar que no fue en la clínica en la que se trata actualmente. "Me los pinché por primera vez hará unos cuatro o cinco años. No fue en esta clínica y sí que es verdad que me puse más cantidad", recordaba. El resultado no terminó de convencerla. "No me favorecía mucho y se me quedó un bultito en el labio de abajo", confesaba, mostrando incluso imágenes de aquella época para enseñar cómo quedó el retoque.

Tiempo después decidió cambiar de clínica y ponerse en manos de los profesionales con los que sigue tratándose hoy en día, y ahí le recomendaron eliminar el producto, pero ha confesado que no se atrevió: "Me aconsejaron quitármelo, pero me dio mucho, mucho miedo". El motivo por el que ahora sí ha dado el paso En lugar de retirarlo en ese momento, optaron por igualar el labio con una pequeña cantidad de ácido hialurónico. "Me puse medio vial y quedó súper natural", ha explicado, asegurando que quedó muy satisfecha con el resultado. Sin embargo, con el paso del tiempo ese producto se ha ido absorbiendo y el bulto que le quedó tras su primer tratamiento ha vuelto a hacerse visible: "Ya vuelve a salir el bultito de la primera clínica a la que fui".