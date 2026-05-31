100% Únicos 31 mayo 2026

La actriz Karla Sofía Gascón ha estado en '100% Únicos' y ha hablado de la relación que tiene su hija y del futuro profesional que le ve por sus características

Karla Sofía Gascón ha compartido un revelador detalle en una entrevista muy especial que ha concedido en ‘100% Únicos’. La actriz ha hablado del futuro profesional de su hija de 14 años y del potencial que ella le ve. Al ser preguntada por la relación que tienen madre e hija, la intérprete no ha dudado en indicar a estos reporteros ‘únicos’ el plan con el que más disfruta cuando ambas están juntas. Después de sincerarse sobre el papel que ha jugado su mujer en su transición y dejar al descubierto algunos de sus secretos más íntimos, la actriz también ha abordado el tipo de relación que tiene con su hija de 14 años. Un vínculo muy especial y su mejor apoyo junto a su mujer cuando fue alcanzada por la polémica de los mensajes y las controvertidas opiniones que colgó en su red social de X.

Pese a este episodio que enturbió el momento en el que también alcanzó el reconocimiento más alto en la industria del cine con la nominación a los Oscar por su trabajo en ‘Emilia Pérez, la intérprete ha admitido ante los reporteros que su cabezonería en la vida es lo que le ha llevado a alcanzar esta meta. Algo que no le importaría ver también en su hija Victoria Elena metiendo cabeza en este mundo, pero que no parece, por ahora, que sea una posibilidad La posibilidad de que su hija siga sus mismos pasos en el mundo del espectáculo es algo que no descarta Karla Sofía Gascón y ante la pregunta directa de la joven Irene García sobre si le gustaría que la menor fuese actriz, esta ha respondido de lo más entusiasmada. “Me encantaría porque tiene mucho potencial, pero está antojada en hacer lo contrario de lo que yo le diga”. “Enrabietarla”: el deporte favorito de la actriz con su hija A pesar de que no se cumplan los deseos de la actriz y que sea un poco pronto para determinar ese punto en el camino que decida su hija, la intérprete ha destacado la estrecha relación que tienen y que “enrabietarla” es su pasatiempo favorito. Esta guerra que mantienen es un juego entre ambas y Karla Sofía Gascón reconoce que esta etapa de la adolescencia la está disfrutando mucho. Su hija, que ha vivido junto a ella la transición, ha sido educada para no tener prejuicios y eso es algo de lo que tanto la actriz como su mujer están orgullosas.

Karla Sofía Gascón cuenta cómo le gusta "enrabietar" a su hija

En relación a su futuro profesional o a la posibilidad de que la adolescente sea también actriz, la nominada al Oscar asume que es mejor no decir nada porque entonces la joven hará todo lo contrario. “Tiene 14 años y como yo le hago de rabiar, pues ella también me hace de rabiar a mí”, ha indicado, provocando la risa entre los presentes. Para Karla Sofía Gascón ahora mismo esa es una batalla perdida, pero nada importante, tal como ha bromeado con los reporteros de ‘100% Únicos’. Lo que de verdad a ella le importante y ha manifestado también anteriormente en público es el que ella y su mujer logren ayudar y hacer todo lo posible para hacer de su hija un ser autosuficiente en independiente en el mundo.

Karla Sofía Gascón se ha abierto en una entrevista muy especial en '100% Únicos'