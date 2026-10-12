¿Qué ha sido del reparto de 'Yo soy Bea'? Así están sus personajes en la actualidad

Yo soy Bea 12 octubre 2026

Han pasado muchos años desde que finalizó 'Yo soy Bea' y sus actores protagonistas han seguido con sus vidas y carreras. Así han cambiado con el tiempo

Durante más de tres años, Yo soy Bea fue una de las series diarias de mayor audiencia. Su historia y su manera de contarla consiguieron que los espectadores fueran fieles a su cita con la redacción de la revista Bulevar 21, donde Bea comenzaba a trabajar y cambiaba su vida para siempre. Su día a día y cómo poco a poco iba demostrando su valía y superando las dificultades con las que se encontraba en el terreno profesional, mientras mantenía una especial relación con su jefe fue suficiente para que todos los espectadores quisieran ver si finalmente Bea conseguía su merecido final feliz. Esta serie es una versión de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, por lo que eran muchas las personas que ya sabían lo que podían esperar y lo hacían con ganas. Por eso una gran parte del éxito de la serie radicó en ser capaz de sorprender a los nuevos espectadores y a los que llegaron con la intención de saber si era el mismo producto o les ofrecía algo nuevo. La esencia era, en buena parte, la misma, pero las diferencias lograron que esta serie pudiera disfrutarse como un producto nuevo. Esto fue, en buena parte, gracias a sus intérpretes, en su mayor parte poco conocidos y que pronto conectaron con la audiencia. La serie se emitió entre los años 2006 y 2009, por lo que han pasado diecisiete años, ¿qué fue de esos actores y actrices que en su momento lograron robar el corazón de los espectadores?

Bea y don Álvaro: el romance de la serie que enganchó a todos

Qué ha sido del reparto de 'Yo soy Bea': analizamos a sus personajes Ruth Núñez no era la única opción para interpretar a Beatriz Pérez Pinzón, se disputó el puesto con otras actrices como Miren Ibarguren o Claudia Molina, y a pesar de ser la menos conocida de las tres, fue quien consiguió el puesto. Esta serie fue un gran impulso para su carrera, aunque no todo fue positivo. Durante el tiempo que duró la serie, solo podía aparecer si lo hacía como su personaje, lo que para ella no fue nada sencillo. Además, el final de la serie, en el que se daba a entender que el físico sí era tan importante como todos señalaban, porque solo lo tenía todo después de su transformación física (a pesar de que ya contaba con el amor de Álvaro), tampoco le llegó a convencer. De la serie también sacó cosas positivas, como su relación con Alejandro Tous, con quien se casó en 2016. No fue un amor para siempre, la pareja anunciaba que el divorcio era oficial en 2020, pero han sabido mantener una buena relación. En lo profesional, las cosas le han ido bien, durante un tiempo estuvo completamente volcada en el teatro, pero con el tiempo ha seguido sumando proyectos televisivos, en series como Frágiles, Amar es para siempre, Olmos y Robles o Barrio Esperanza.

Ruth Núñez y Alejandro Tous se casaron en 2016, pero se divorciaron en 2020

El de Álvaro Aguilar fue uno de los papeles más importantes en la vida de Alejandro Tous, a pesar de llevar años dedicado al mundo de la interpretación y haber estado mucho tiempo en la serie valenciana Negocis de familia; su fama aumentó notablemente gracias a este personaje. Una vez finalizada la serie, igual que había hecho Ruth, el teatro le sedujo, pero también siguió sumando proyectos, participando en series como La noche más larga, Servir y proteger o L'Alquería Blanca. También ha participado en varias películas y cortos, además de dedicarse a dar clases de interpretación. Norma Ruiz se hacía con el papel de Bárbara y demostraba todo su talento en Yo soy Bea. Una vez finalizada la serie, no dejó que la oportunidad pasara y ha estado compaginando cine, televisión y teatro. Ha participado en películas como la saga de los Futbolísimos, y series como La que se avecina, El Pueblo, Amar es para siempre o La Moderna. También interpretó a Rocío Dúrcal en el biopic sobre la vida de la artista. En el año 2021 anunció el nacimiento de su primera hija.

Mónica Estarreado participó en 'Hospital Central', 'Amar es para siempre', 'La reina del sur' o 'La novia gitana'