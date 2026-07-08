Sandra Barrios ha explicado por qué no quiso vivir con Juanpi Vegas tras darse una segunda oportunidad. Ha sido en su canal de Mediaset Infinity ‘Yo puedo by Sandra Barrios’ donde la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘GH DÚO’ se ha sincerado y ha optado por contar su verdad después de que él haya hablado y dado su versión.
Este nuevo intento por reconducir su relación no ha salido bien y ahora la gaditana y Juanpi están más distanciados que nunca. Así lo ha compartido con sus seguidores y con Gloria González, compañera de ellos en ‘GH DÚO’. Sandra Barrios ha respondido tajante y ha dejado claro que no se fue a vivir con su exnovio porque tenía importantes motivos. “Creo que hice bien en no ir”, ha admitido.
No es que no hayan pasado esta prueba, sino que ahora su situación está más tensa que nunca. Lo que las lágrimas de Sandra Barrios ocultaban eran muchas decepciones que ahora ella puede ver con perspectiva y de las que cada vez va hablando con mayor naturalidad. De ahí que ahora haya explicado con detalle por qué no quiso vivir con Juanpi cuando él se lo propuso en su segunda oportunidad.
La creadora de contenido ha reconocido que el andaluz se lo dijo en repetidas ocasiones y que ella fue la que le dio una negativa por respuesta. “¿Por qué no di el paso? Quizás porque en mi interior ya sabía lo que había y no lo quería asimilar o no estaba preparada o quería ir viendo cómo funcionaba la relación, si avanzaba o íbamos a estar estancados”, ha confesado.
Una decisión muy meditada, que vista desde lo que ha pasado después, la ha convencido de que fue la acertada. “Tenía muchos motivos”, insiste en su explicación y agradece que no se movió por impulsos. Sandra Barrios ha sido muy sincera en este punto al igual que con todo lo que ha contado sobre su ruptura. Asegura que siente pena por cómo han acabado las cosas, pero no ha podido ser de otra forma.
La creadora de contenido ha necesitado tiempo para asimilar muchas cosas y es lo que también quería para ver si ellos dos avanzaban. Frente a esto estaba Juanpi con su casa solo en Jerez y su insistencia para que se fuera allí con él. Algo que no ha pasado, del mismo modo que tampoco han conseguido mantener la amistad tras poner punto final a su historia.
A pesar de que en un primer momento parecía que la ruptura se había producido en buenos términos, con el paso de los días ambos han ido contando cómo se encuentran realmente al respecto. Sandra Barrios ha declarado que no ha hablado nada con él y que ve difícil tener una amistad.
“Cordialidad sí tendría, pero no sería una persona en la que confiara mis penas y tú a un amigo sí le cuentas eso”, le ha explicado a su compañera Gloria González. Un hecho muy representativo de que el estrecho vínculo que les unía ha desaparecido entre ellos por “desconfianza” principalmente como el motivo que resume Sandra. En la actualidad, cada uno sigue su camino por separado y cierran, casi definitivamente, la posibilidad de que se pueda reconstruir su historia o darse otra nueva oportunidad.