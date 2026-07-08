Todo es mentira 08 julio 2026

Una encuesta del CIS, que afirma que la mitad de los españoles solo ha tenido una pareja o dos a lo largo de su vida, ha generado un disparatado debate en 'Todo es mentira'

Una encuesta publicada por La Vanguardia, basada en un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha desatado las risas y la incredulidad absoluta en el plató de 'Todo es mentira'. El titular decía, según palabras de Risto Mejide, que "los españoles somos un país de una sola pareja para toda la vida". Sin poder aguantarse la risa, el presentador ha confesado que esta información le ha dejado "doblado" y añadía entre las carcajadas de sus compañeros: "Yo, en este caso, me voy a inhibir. Voy a, no voy a decir nada". Entre bromas sobre si él había recibido la llamada del organismo público, el propio Risto confesaba con ironía: "Me acaba de recordar el director que hace poco me llamaron del CIS. Tiene toda la razón... No contesté. ¿Qué voy a contestar yo?".

Las cuentas no cuadran en plató Según los datos desglosados en el programa, el 30,7% de los encuestados afirma haber tenido una sola pareja en su vida, mientras que un 22,4% reconoce haber tenido dos relaciones. "La suma de ambos datos representa a la mitad de la población adulta en España", explicaba Fabián Pérez. Ante los datos, Risto no podía contenerse: "¡Esto es mentira! Hombre, perdona. Que hayamos contestado eso no lo niego, ¿eh? No pongo en duda la encuesta, pero que es mentira. ¿Qué me dices?". El presentador Pere Aznar, además, añadía con guasa: "Es la primera vez que leo una cosa del CIS que no da al PSOE como ganador, que es más mentira que lo otro", a lo que Miguel Ángel Martín apuntaba: "Es que las cuentas no salen. Que no salen ni por ninguna de las... Mira, solo con Risto, con Ábalos y con el emérito ya, ¡pum!, la cifra ¡pum!".

¿Qué se considera "pareja"? El debate fue más allá al intentar definir qué entiende el CIS sobre el concepto "pareja". Mientras Irene Dorta se preguntaba qué es exactamente una pareja para los encuestados, otros colaboradores bromeaban diciendo que es "alguien que te quiere, que te cuida, con la que vas a ver una película", o incluso definiéndolo de forma más corporativa como una "persona estable con la que compartes un proyecto", apuntaba Fabián Pérez. "Uy, si tenemos que descartar a los que no son estables, ya nadie tiene pareja", replicaba Risto. La noticia llegó incluso a que algunos miembros del equipo confesaran ver el vaso medio vacío respecto a la monogamia eterna, calificándola directamente como una "cadena perpetua", tal y como dijo Risto, o señalando que, "la de los 15 o 16 años no cuenta, hay que empezar a contar a partir de los 30", como apuntó Irene Dorta.