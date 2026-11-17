La gastronomía murciana volvió a vestirse de gala el pasado 9 de noviembre con la celebración de la segunda edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia. La Finca Buenavista fue el escenario de una noche que reunió a chefs, productores, restauradores, empresarios y representantes institucionales para reconocer el talento y la excelencia de uno de los sectores más representativos de la región.
La ceremonia, presentada por Ángeles Blanco y Antonio Hidalgo, estuvo marcada por la entrega de siete premios que pusieron en valor la diversidad y la riqueza gastronómica murciana. Desde la alta cocina y la investigación hasta los productos tradicionales, el emprendimiento y la hostelería, los galardones reconocieron a quienes contribuyen a impulsar la gastronomía regional y a proyectarla más allá de sus fronteras.
La segunda edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia distinguió a siete profesionales y proyectos que representan distintas formas de entender y hacer crecer la gastronomía de la comunidad.
El premio al Mejor Embajador Gastronómico fue para Marco Antonio Iniesta y María Egea, del restaurante Frases, que consiguió su primera estrella Michelin en 2024. Su propuesta combina creatividad, tradición y una mirada personal sobre la cocina, contribuyendo a dar visibilidad a la gastronomía murciana.
La Mejor Trayectoria Empresarial reconoció a Pedro Martínez, creador de los vinos De Nariz, por su dedicación al mundo del vino y su apuesta por poner en valor la variedad Monastrell y los viñedos de la región.
Por su parte, la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra recibió el premio al Mejor Producto Gourmet, coincidiendo con el 40 aniversario de su reconocimiento como denominación de origen. Un homenaje a uno de los productos más emblemáticos de Murcia, cuya calidad y tradición forman parte de la identidad gastronómica del territorio.
La innovación también tuvo un papel protagonista con el premio a la Mejor Labor de I+D, otorgado a María Gómez, chef del restaurante Magoga, en Cartagena. Su trabajo conecta ciencia y gastronomía a través de la recuperación de variedades autóctonas y la colaboración con centros de investigación, demostrando que la cocina también puede contribuir a preservar el patrimonio alimentario.
El reconocimiento al Mejor Destino Rural fue para Juan Azorín y Ana Sánchez, del restaurante Estirpe, en Yecla, por su reinterpretación de la cocina tradicional del Altiplano murciano, con especial atención al producto de proximidad y la sostenibilidad.
En el ámbito del emprendimiento, José Sanz y Pablo García, responsables de Atrio, recibieron el premio a la Mejor Apertura 2026. Su proyecto apuesta por un concepto que combina gastronomía, diseño y ocio, aportando una nueva propuesta a la oferta hostelera de la región.
Finalmente, el premio al Mejor Equipo Hostelero distinguió a María José Pagán, Pedro Buitrago y Alejandro Buitrago, del restaurante Tándem. Su trabajo en equipo y su propuesta gastronómica, reconocida con la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin, reflejan la importancia de la dedicación y la colaboración en el sector.
La gala dejó también una colección de imágenes que reflejan algunos de los momentos más destacados de esta segunda edición, desde la entrega de los reconocimientos hasta la fotografía de familia de los protagonistas.
La celebración contó con el apoyo de cinco patrocinadores: el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, Grupo Orenes, Estrella Levante y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, cuyo respaldo contribuyó a hacer posible esta segunda edición.
La cita reunió también a representantes institucionales y empresariales, en una celebración que puso de relieve la importancia de la gastronomía como motor turístico y económico de la Región de Murcia. Una actividad que no solo contribuye a dar a conocer sus productos y tradiciones, sino que también abre nuevas oportunidades a través de la innovación, el emprendimiento y la apuesta por el talento local.
Con esta segunda edición, los Premios Planes Gourmet Región de Murcia continúan dando visibilidad a los profesionales, productos y proyectos que hacen de la gastronomía murciana una de las grandes señas de identidad del territorio. Una celebración en la que tradición y vanguardia se dan la mano para seguir impulsando el presente y el futuro de la cocina regional.