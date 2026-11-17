Planes Gourmet 17 noviembre 2026

La Finca Buenavista acogió la segunda edición de los galardones, presentada por Ángeles Blanco y Antonio Hidalgo, que reconoció el talento y la excelencia de la gastronomía murciana.

La gastronomía murciana volvió a vestirse de gala el pasado 9 de noviembre con la celebración de la segunda edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia. La Finca Buenavista fue el escenario de una noche que reunió a chefs, productores, restauradores, empresarios y representantes institucionales para reconocer el talento y la excelencia de uno de los sectores más representativos de la región. La ceremonia, presentada por Ángeles Blanco y Antonio Hidalgo, estuvo marcada por la entrega de siete premios que pusieron en valor la diversidad y la riqueza gastronómica murciana. Desde la alta cocina y la investigación hasta los productos tradicionales, el emprendimiento y la hostelería, los galardones reconocieron a quienes contribuyen a impulsar la gastronomía regional y a proyectarla más allá de sus fronteras.

Siete premios para reconocer lo mejor de la gastronomía murciana La segunda edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia distinguió a siete profesionales y proyectos que representan distintas formas de entender y hacer crecer la gastronomía de la comunidad. El premio al Mejor Embajador Gastronómico fue para Marco Antonio Iniesta y María Egea, del restaurante Frases, que consiguió su primera estrella Michelin en 2024. Su propuesta combina creatividad, tradición y una mirada personal sobre la cocina, contribuyendo a dar visibilidad a la gastronomía murciana. La Mejor Trayectoria Empresarial reconoció a Pedro Martínez, creador de los vinos De Nariz, por su dedicación al mundo del vino y su apuesta por poner en valor la variedad Monastrell y los viñedos de la región. Por su parte, la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra recibió el premio al Mejor Producto Gourmet, coincidiendo con el 40 aniversario de su reconocimiento como denominación de origen. Un homenaje a uno de los productos más emblemáticos de Murcia, cuya calidad y tradición forman parte de la identidad gastronómica del territorio. La innovación también tuvo un papel protagonista con el premio a la Mejor Labor de I+D, otorgado a María Gómez, chef del restaurante Magoga, en Cartagena. Su trabajo conecta ciencia y gastronomía a través de la recuperación de variedades autóctonas y la colaboración con centros de investigación, demostrando que la cocina también puede contribuir a preservar el patrimonio alimentario.

El reconocimiento al Mejor Destino Rural fue para Juan Azorín y Ana Sánchez, del restaurante Estirpe, en Yecla, por su reinterpretación de la cocina tradicional del Altiplano murciano, con especial atención al producto de proximidad y la sostenibilidad. En el ámbito del emprendimiento, José Sanz y Pablo García, responsables de Atrio, recibieron el premio a la Mejor Apertura 2026. Su proyecto apuesta por un concepto que combina gastronomía, diseño y ocio, aportando una nueva propuesta a la oferta hostelera de la región. Finalmente, el premio al Mejor Equipo Hostelero distinguió a María José Pagán, Pedro Buitrago y Alejandro Buitrago, del restaurante Tándem. Su trabajo en equipo y su propuesta gastronómica, reconocida con la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin, reflejan la importancia de la dedicación y la colaboración en el sector. La gala dejó también una colección de imágenes que reflejan algunos de los momentos más destacados de esta segunda edición, desde la entrega de los reconocimientos hasta la fotografía de familia de los protagonistas.

Premios Planes Gourmet Región de Murcia 2026: los protagonistas y mejores momentos de la gala, en imágenes Ángeles Blanco y Antonio Hidalgo fueron los presentadores de la gala

Presentadores de La7 presentes en la gala

La gala reunió más de 150 invitados en el Espacio Palapa de la Finca Buenavista

Grupo Orenes, Comunidad de Regantes, Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y Estrella Levante, fueron los patrocinadores de la gala

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez reconoció unas palabras a la región y a los galardonados y patrocinadores

Premio de la II Edición de Planes Gourmet 2026. Obra del artesano Carlos Jiménez

Foto de Familia con los premiados de la II Edición de los premios Planes Gourmet

José Sanz y Pablo García de Atrio junto a Pedro García Cuestas de Grupo Orenes, galardonados con Premio Apertura 2026

Rebeca Pérez junto a Marco Antonio Iniesta y María Egea de Frases, galardonados con Premio Embajador Gastronómico

Antonio Peñarrubia y Pedro Martínez de Nariz, galardonado con Premio a Trayectoria Empresarial

Joaquín Buendía y José Martínez de la DOP Arroz de Calasparra, galardonado con Premio Producto Gourmet

Yayo Delgado y María Gómez de Magoga, galardonada con Premio Labor de I+D

Juan Antonio de Heras, junto a Juan Azorín y Ana Sánchez de Estirpe, galardonados con Premio Destino Rural

Marcos Ortuño y Pedro Buitrgao de Tándem, galardonado con Premio Equipo Hostelero

Los invitados vivieron una noche mágica PLAY ZOOM

Una gala que pone en valor el futuro de la gastronomía regional La celebración contó con el apoyo de cinco patrocinadores: el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, Grupo Orenes, Estrella Levante y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, cuyo respaldo contribuyó a hacer posible esta segunda edición.