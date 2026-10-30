Ignacio Peyró: “Escribir sin gritar es un lujo en retirada”

Noticias Cuatro 30 octubre 2026

El escritor y articulista reúne en ‘Qué hacemos con los domingos por la tarde’ sus reflexiones sobre la madurez, la memoria y el paso del tiempo

La literatura sobre el tránsito a la madurez suma un nuevo título con la publicación de ‘Qué hacemos con los domingos por la tarde’ (Libros del Asteroide), la más reciente obra del escritor y columnista Ignacio Peyró. En esta recopilación de artículos publicados originalmente en El País Semanal desde 2022, el autor aborda las perplejidades y paradojas de la vida adulta, esos momentos en los que se empieza a tener “más camino por detrás que por delante” y la existencia exige aprender a convivir con el ritmo del tiempo.

Peyró, considerado una de las voces destacadas de la no ficción en español y continuador de la tradición del articulismo literario, analiza en estas páginas cuestiones como el amor y su pérdida, la vida familiar, la soledad, los viajes o la búsqueda de refugio en las cosas sencillas. Con un estilo que combina la piedad y la acidez, el humor y la melancolía, el libro propone una mirada serena a la etapa en la que “la vida empieza a ir en serio” y la felicidad se redimensiona en formas más discretas e íntimas. “Escribir sin gritar es un lujo en retirada”, se lamenta en una entrevista con Noticias Cuatro.

Ignacio Peyró, entrevistado por Miguel Manso en Noticias Cuatro