Ignacio Peyró: “Escribir sin gritar es un lujo en retirada”

La literatura sobre el tránsito a la madurez suma un nuevo título con la publicación de ‘Qué hacemos con los domingos por la tarde’ (Libros del Asteroide), la más reciente obra del escritor y columnista Ignacio Peyró. En esta recopilación de artículos publicados originalmente en El País Semanal desde 2022, el autor aborda las perplejidades y paradojas de la vida adulta, esos momentos en los que se empieza a tener “más camino por detrás que por delante” y la existencia exige aprender a convivir con el ritmo del tiempo.
Peyró, considerado una de las voces destacadas de la no ficción en español y continuador de la tradición del articulismo literario, analiza en estas páginas cuestiones como el amor y su pérdida, la vida familiar, la soledad, los viajes o la búsqueda de refugio en las cosas sencillas. Con un estilo que combina la piedad y la acidez, el humor y la melancolía, el libro propone una mirada serena a la etapa en la que “la vida empieza a ir en serio” y la felicidad se redimensiona en formas más discretas e íntimas. “Escribir sin gritar es un lujo en retirada”, se lamenta en una entrevista con Noticias Cuatro.
El eje central que da título al volumen aborda esa atmósfera singular del domingo por la tarde, descrito por el autor como el día “más pegajoso de la semana”, en el que la promesa del fin de semana deja paso al tedio o la desgana ante la inminencia del lunes. Lejos de entregarse al desaliento, la obra plantea que la madurez consiste en “aprender a navegar esas tardes de domingo”, encontrando sosiego en el silencio, los afectos cercanos y el placer reparador de los libros. Como señala el propio autor sobre este conjunto de textos que lo han acompañado “por un buen trecho de la mediana edad”, la escritura mantiene aquí su afán de honrar la prosa y defender la templanza frente al ruido de la época.