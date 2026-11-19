Noticias Cuatro 19 noviembre 2026

Tenía 47 años y un hijo de 17. Su pareja la ha asesinado en su domicilio de Parla, en Madrid. Fue el agresor el que avisó a la Policía, la guio hasta la casa, donde encontraron el cadáver.

Nuevo caso de violencia machista en Parla, Madrid. Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas. El presunto autor ya ha sido detenido. Tenía una relación sentimental con la víctima. La víctima tenía 47 años y un hijo de 17 años. Su pareja la ha asesinado en su domicilio de Parla, en Madrid. Fue el agresor el que avisó a la Policía, la guio hasta la casa, donde encontraron el cadáver. De confirmarse este caso, ya son 46 mujeres asesinadas por sus parejas este año, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

La Policía investiga lo que podría ser un nuevo crimen machista en Parla. Durante la noche de este miércoles 18 de noviembre, una mujer de 47 años ha muerto tras recibir varias puñaladas en su vivienda del municipio madrileño a manos de su pareja, un hombre de 45 años. Ha sido él mismo el que ha confesado el crimen. No se pudo hacer nada por salvarle la vida a esta mujer de 47 años que presentaba heridas en la cara y en el cuello asestadas por el que sería su pareja, un hombre de 45 años. Fue él mismo el que llamó a Emergencias sobre las 22:00 horas, después salió a la calle y cuando se encontró con una patrulla confesó él mismo el crimen y fue detenido en ese mismo momento. La confesión del crimen Al confesar que había degollado a su pareja, este hombre de 45 años entregó las llaves a los agentes para que comprobasen ellos mismos el crimen. "He degollado a mi pareja. Aquí están las llaves. Podéis comprobarlo", habría confesado el presunto autor del crimen. Minutos después de producirse el asesinato, a la vivienda llegó el hijo de 17 años de la mujer. Según se ha podido conocer, el adolescente sufrió un ataque de ansiedad cuando le comentaron el asesinato de su madre.

Un hombre de 45 años mata a puñaladas a su pareja de 47 años y confiesa el crimen en Parla