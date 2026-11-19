Más de cinco millones de españoles acaban en Urgencias por retrasar una consulta con el médico , según el último estudio de ‘Línea Directa’. 17 millones de españoles han retrasado alguna vez su cita con el médico y esto ha provocado que uno de cada tres españoles acabe en Urgencias. El 73% de los ciudadanos se ha automedicado para evitar o retrasar una consulta, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Más de 17 millones de españoles (42%) han retrasado alguna vez una consulta o revisión médica que consideraban necesaria y, entre ellos, un 33 por ciento terminó necesitando acudir a Urgencias, mientras que un 12 por ciento requirió ingreso hospitalario, según se desprende de un estudio impulsado por Línea Directa.

El retraso de las consultas médicas

El documento 'La salud aplazada: Cómo la falta de tiempo y la postergación médica afecta a la salud de los españoles', presentado este jueves por la compañía de seguros y el jefe de Urgencias, profesor de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y coautor Justo Menéndez, parte de 1.583 entrevistas.

El objetivo del estudio es entender el tiempo que invierten los españoles en el cuidado de su salud, comprobar si postergan consultas médicas y profundizar en los motivos y consecuencias, además de analizar si recurren a soluciones rápidas como la automedicación.

En cuanto al retraso de consultas médicas, los resultados revelan que un 37 por ciento lo ha hecho por no considerar importantes los síntomas o por pensar que se resolverían solos, al tiempo que un 21 por ciento alude falta de tiempo motivos laborales o personales y un 19 por ciento, dificultad para conseguir una cita con el médico de Familia u otro médico especialista.

Solo un 20 por ciento de quienes han postergado una consulta han acudido al médico dentro del mes siguiente, mientras que un 48 por ciento lo ha retrasado más de un mes o no ha llegado a acudir.

Consecuencias de posponer la atención

Los encuestados reconocen haber sufrido diversas consecuencias por aplazar la atención médica. La principal, que refiere el 53 por ciento, es que los síntomas duraron más tiempo. Un 45 por ciento apunta que los síntomas empeoraron y un 21 por ciento apunta que el problema se hizo recurrente o crónico.