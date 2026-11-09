Elefantes regresa con nuevo disco: “Ante un mundo tan convulso, lo único que puede hacer la música es unirnos”

Elefantes ha hecho oficial el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, titulado ‘ Para todos ’, que vendrá acompañado de una gira a partir de enero . Rompen un silencio de cuatro años sin entregar canciones inéditas desde la publicación de ‘Trozos de papel/Cosas raras’, un periodo en el que la banda únicamente había revisitado su catálogo mediante un álbum recopilatorio y la edición de su directo en el festival Sonorama. Con esta maniobra, la formación reanuda su discurso creativo y consolida una filosofía clave para entender su supervivencia después de tres décadas de trayectoria. “Ante un mundo tan convulso, lo único que puede hacer la música es unirnos”, explican en una entrevista con Noticias Cuatro .

El anuncio del disco llega acompañado por una cuidada identidad gráfica que el grupo ha comenzado a desvelar sutilmente a través de sus redes sociales oficiales. La decisión de respaldar el lanzamiento con una oferta física completa -recuperando la calidez analógica del casete junto al vinilo y el disco compacto- trasciende la mera nostalgia comercial para erigirse en un manifiesto ético y estético: un gesto rotundo de valorización del álbum como objeto coleccionable y obra perdurable frente a la inmediatez y la volatilidad del consumo en la era del streaming.

Entender la creación musical como un bálsamo reconfortante y un vehículo de introspección social cobra un sentido pleno en el contexto de la nueva música de Elefantes. ‘Solo mirar’, el último adelanto del disco, trata de forma delicada un tema tan sensible como la salud mental y la necesidad del autocuidado. La pieza se articula como una disección emocional que propone detener el ruido exterior para mirar hacia el propio abismo interior, encontrando precisamente en el fondo del dolor el impulso orgánico necesario para reconstruirse y seguir avanzando.

La canción adquiere un peso que trasciende la simple secuencia de un listado de temas y complementa orgánicamente la senda abierta por los sencillos previos del álbum: ‘Estado 03’, ‘No me arrepiento’ y ‘Todo se está yendo a la mierda’.