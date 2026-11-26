¿Es posible encontrar el amor verdadero cuando mentir deja de ser una opción? ¿Qué ocurriría si las personas que comienzan a conocerse pudieran descubrir si sus parejas son sinceras sobre sus sentimientos, su pasado o sus verdaderas intenciones? Doce solteros y solteras , con diferentes personalidades, expectativas y experiencias sentimentales previas, protagonizarán ‘Honesty House’ , el nuevo reality dating show que Telecinco estrenará el próximo lunes 30 de noviembre (23:00h) con Raquel Sánchez Silva al frente.

Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, el formato reunirá a seis hombres y seis mujeres en una espectacular villa del Caribe colombiano, donde iniciarán una convivencia marcada por las conexiones sentimentales, las citas y los desafíos que les propondrá Raquel Perera, coach emocional del programa que les ayudará a conocerse mejor y superar las dificultades que encuentren en sus relaciones.

Todos ellos compartirán un objetivo: encontrar el amor y construir relaciones auténticas bajo una única norma, la honestidad, para lo que se enfrentarán a una sofisticada tecnología capaz de analizar la veracidad de sus respuestas.

La Honesty Box, el corazón de una convivencia en la que la sinceridad será fundamental

Los protagonistas convivirán y participarán en diferentes dinámicas diseñadas para favorecer el conocimiento mutuo, afrontar experiencias sentimentales del pasado y establecer nuevos vínculos. Sin embargo, su búsqueda del amor estará condicionada por un elemento que pondrá a prueba sus sentimientos y sus palabras: la Honesty Box, una sala equipada con una avanzada tecnología de detección de mentiras basada en un sistema de escáner óptico, utilizado por servicios de inteligencia internacionales.

Sin necesidad de cables ni conexiones físicas, el dispositivo analiza las variaciones en el diámetro de las pupilas, los parpadeos y las fijaciones de la mirada para determinar si las respuestas de los participantes son sinceras.

En cualquier momento de la convivencia, una señal acústica anunciará qué soltero o soltera debe acudir a la Honesty Box. Allí tendrá que responder a preguntas sobre su vida personal, sus compañeros, sus relaciones o sus verdaderas intenciones. El resto de los habitantes de la casa podrá seguir lo que sucede en su interior, aunque desconocerá en ese momento si las respuestas son verdaderas o falsas.

De esta forma, las declaraciones de los protagonistas, sus comportamientos y las dudas que puedan surgir entre ellos marcarán una experiencia en la que las conexiones sentimentales estarán sometidas constantemente a la prueba de la sinceridad.

El Jardín de la Verdad, el lugar en el que las mentiras quedarán al descubierto

Las respuestas ofrecidas en la Honesty Box serán abordadas en el Jardín de la Verdad, un espacio al aire libre en el que Raquel Sánchez Silva reunirá a los participantes. La dinámica se desarrollará en tres fases. En primer lugar, la presentadora comunicará el número total de mentiras detectadas, sin revelar quiénes las han pronunciado.

A continuación, los concursantes debatirán y votarán de qué compañeros desean conocer los resultados. Finalmente, las respuestas de los participantes más votados volverán a mostrarse ante todos, acompañadas del veredicto de la Honesty Box: una luz verde indicará que ha dicho la verdad y una roja señalará que ha mentido.

Estas revelaciones generarán desconfianza y desencadenarán conflictos, pero también ayudarán a aclarar dudas, reforzar vínculos y descubrir hasta qué punto las relaciones que se están formando se basan en la sinceridad.

Raquel Sánchez Silva acompañará a los protagonistas durante su experiencia

Raquel Sánchez Silva, presentadora de ‘Honesty House’, será la encargada de recibir a los solteros y solteras y acompañarlos a lo largo de la experiencia, además de dirigir los decisivos encuentros en el Jardín de la Verdad, donde se revelarán los resultados sobre la sinceridad de los protagonistas en la Honesty Box.

Raquel Perera, el apoyo emocional de los participantes

Los solteros y solteras contarán también con el apoyo de Raquel Perera, que ejercerá como coach. A través de sesiones y dinámicas de trabajo personal y emocional, les ayudará a conocerse mejor, reflexionar sobre sus experiencias sentimentales y afrontar las dificultades que puedan surgir en sus relaciones. Sus intervenciones también favorecerán nuevas conexiones entre los habitantes de la casa y podrán despertar sentimientos, dudas y celos que influirán en el desarrollo de la convivencia.

Una mansión de más de 2.000m2 en el Caribe colombiano

Las grabaciones de ‘Honesty House’ se han desarrollado en una villa de lujo situada en la marina de la península de Barú, perteneciente al distrito de Cartagena de Indias (Colombia), en un entorno de aguas turquesas, manglares y playas de arena blanca. La propiedad cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie, que incluyen una casa de 600 metros cuadrados distribuida en dos plantas, con seis dormitorios en suite y diferentes estancias comunes; un jardín de 500 metros cuadrados; una piscina de 60 metros cuadrados con jacuzzi; y acceso a un muelle o embarcadero.



La producción ha contado con un equipo de 150 profesionales y un despliegue técnico integrado por 38 cámaras PTZ operadas de forma remota, seis cámaras autónomas, dos drones y casi 40 micrófonos, entre otros elementos.

‘Honesty Stories’, una mirada al pasado sentimental de los protagonistas

Coincidiendo con el estreno de ‘Honesty House’ en Telecinco, llegará a Mediaset Infinity ‘Honesty Stories’, que permitirá conocer más a fondo a los solteros y solteras del formato. A través de fotografías personales, los protagonistas recorrerán su pasado para recordar sus experiencias sentimentales y abordar algunas cuestiones clave de sus relaciones pasadas, como si se han enamorado alguna vez o si han sido infieles.

