Claves de 'Honesty House', el nuevo reality dating show presentado por Raquel Sánchez Silva en Telecinco

Existe un lugar en el mundo en el que es posible encontrar el amor verdadero , siempre y cuando la pasión y honestidad vayan de la mano. Un idílico y exótico enclave, ubicado en el corazón del Caribe colombiano, muy cerca de la paradisíaca Cartagena de Indias , en el que reina un principio poco común pero extremadamente valioso: ser honestos en el inicio de una relación. Este es el escenario de 'Honesty House', reality dating show que Telecinco estrenará próximamente con Raquel Sánchez Silva como presentadora y que ha sido presentado durante la XVIII edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz.

Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, en este nuevo formato un grupo de 12 solteros -seis chicas y seis chicos-, seleccionados por una coach emocional según sus perfiles y expectativas y con un pasado lleno de fracasos en sus relaciones, pondrán a prueba sus sentimientos conviviendo bajo una única norma inquebrantable: la verdad absoluta. Durante esta convivencia tendrán citas y se enfrentarán a retos y desafíos creados para tratar de sanar heridas y crear vínculos sentimentales auténticos.

La 'Honesty Box', el corazón del formato

La búsqueda del amor verdadero por parte de los 12 protagonistas del programa girará en torno a la 'Honesty Box', el corazón del formato: una sala equipada con la tecnología de detección de mentiras más avanzada del mundo. Basada en el sistema de escáner óptico, utilizado por servicios de inteligencia internacionales, esta tecnología, que no requiere de cables ni conexiones físicas, lee el iris del ojo para medir con precisión los cambios sutiles en el diámetro de la pupila, los parpadeos y las fijaciones de la mirada y determinar si uno de los solteros o solteras está siendo honesto o no.

A lo largo de cada día de convivencia, una alarma se activará en 'Honesty House', proyectando la imagen de uno de los solteros o solteras, que deberá acudir a la ‘Honesty Box’ para responder a una serie de preguntas sobre la convivencia, su vida personal o sus objetivos/estrategias. El resto de la casa podrá ver la secuencia de forma simultánea, aunque desconocerán si el protagonista miente o dice la verdad.

El Jardín de la Verdad, donde las mentiras saldrán a la luz

Un lugar al aire libre, denominado 'El Jardín de la Verdad', servirá para que las mentiras salgan a la luz, a través de una dinámica dirigida por Raquel Sánchez Silva en la que todos los protagonistas podrán conocer cuántas verdades/mentiras se han manifestado en la 'Honesty Box', desatando posibles tensiones y traiciones o generando nuevos lazos y reforzando conexiones sentimentales entre las parejas. Al final de la experiencia, solo aquellos que logren superar la mentira y ser absolutamente sinceros con la persona a la que aman, podrán salir por la puerta de la casa de la mano y con el triunfo de haber encontrado el amor verdadero.

Una espectacular mansión de lujo de 2.000m2 ubicada en pleno paraíso del Caribe colombiano

Las grabaciones de ‘Honesty House’ se han desarrollado en una impresionante mansión de lujo, muy luminosa, equipada con todas las comodidades y en una atmósfera marcada por el entorno y el cálido clima caribeño. Está ubicada en la marina de la península de Barú, perteneciente al distrito de Cartagena de Indias (Colombia), un enclave muy especial que combina la exclusividad del puerto deportivo con algunos de los paisajes más espectaculares del Caribe colombiano. Aguas tranquilas en tonos turquesa, manglares, playas de arena blanca y unos atardeceres de ensueño refuerzan la sensación de desconexión en plena naturaleza.

La mansión de ‘Honesty House’ cuenta con una superficie total de más de 2.000 metros cuadrados, que incluye una casa de 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas -con seis habituaciones en suite y diferentes estancias comunes-, un jardín de 500 metros cuadrados, piscina de 60 metros cuadrados con jacuzzi y acceso a muelle/embarcadero.

Casi 40 cámaras operadas a distancia y cerca de 40 micrófonos para captar el camino hacia el amor verdadero

Un equipo de 150 personas, entre profesionales desplazados desde España y personal local auxiliar, ha llevado a cabo la producción y las grabaciones de la adaptación española de este dating show original de Mettlemouse y Motion Entertainment. El formato ha contado con un despliegue técnico diseñado para captar con todo lujo de detalles la convivencia de los protagonistas e integrado por 38 cámaras PTZ, operadas de forma remota desde el control de realización; dos drones para conseguir espectaculares planos aéreos; seis cámaras autónomas; y casi 40 micrófonos, de los cuales 20 son de ambiente y 18 portados por los participantes.

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