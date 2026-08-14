En ‘First Dates’ hay citas donde se juntan dos personas que todo fluye de manera casi perfeta, y otras, donde la conexión entre ellas dos es prácticamente imposible. Este es el caso de Vicky y Sergio, ella es una chica que escucha mucho tipo de música: rap, reggaetón e incluso a veces tira de algún clásico. Sergio, en cambio, detesta la nueva ola de música como el reggaetón y que a su cita le guste ese tipo de música no le convence. “Me ha descuadrado”.
Sergio no utiliza redes sociales, y reconoce que no le gusta la gente que está constantemente pendiente del teléfono y lanza una crítica: “Todo el día con el móvil grapado en la mano. Todo el día así no le basta con el reggaetón”. A Vicky no le gustan estos comentarios ya que ella utiliza Instagram y redes sociales.
El soltero continúa preguntando para conocer más cosas sobre Vicky, hasta el punto de preguntarle si le está pareciendo aburrida la cita. La respuesta de ella es completamente sincera y no se anda con rodeos: “Sí me está pareciendo aburrida, creo que está siendo una cita de mierda”.
A partir de este momento la cita pasó a ser un ring de boxeo, donde los dos se lanzaban pullas cada vez más notorias. Vicky, llega a reconocer que si se encontrase a Sergio por la calle nunca se habría fijado en él: “Ni siquiera por indagar en espacios que nunca indagaría”.
Otro momento tenso fue el que compartieron en una sala apartada, donde Sergio empezó a tocar la guitarra, donde al principio comentó que iba a tocar ‘La cucaracha’. ‘’No quiero que toque la guitarra y menos si es esa canción’’, deja claro Vicky. Aún así Sergio demostró sus habilidades con el instrumento y no se le dio nada mal.