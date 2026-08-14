First Dates 14 agosto 2026

Desde el primer momento, Vicky y Sergio han descubierto que tienen maneras muy diferentes de ver la vida y no consiguen la ‘chispa’ que ambos estaban buscando

En ‘First Dates’ hay citas donde se juntan dos personas que todo fluye de manera casi perfeta, y otras, donde la conexión entre ellas dos es prácticamente imposible. Este es el caso de Vicky y Sergio, ella es una chica que escucha mucho tipo de música: rap, reggaetón e incluso a veces tira de algún clásico. Sergio, en cambio, detesta la nueva ola de música como el reggaetón y que a su cita le guste ese tipo de música no le convence. “Me ha descuadrado”.

Vicky recibe un enigmático acertijo de su cita: “Vamos a preguntárselo”

Continúan las diferencias entre Sergio y Vicky Sergio no utiliza redes sociales, y reconoce que no le gusta la gente que está constantemente pendiente del teléfono y lanza una crítica: “Todo el día con el móvil grapado en la mano. Todo el día así no le basta con el reggaetón”. A Vicky no le gustan estos comentarios ya que ella utiliza Instagram y redes sociales. El soltero continúa preguntando para conocer más cosas sobre Vicky, hasta el punto de preguntarle si le está pareciendo aburrida la cita. La respuesta de ella es completamente sincera y no se anda con rodeos: “Sí me está pareciendo aburrida, creo que está siendo una cita de mierda”.