Hay rumores de que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está próxima y en 'De Lunes a Viernes' se han mostrado en primicia las imágenes de la pareja en sus vacaciones en familia en un yate en las aguas de Mallorca.

El futbolista y la influencer están disfrutando del verano en altamar, en las imágenes se puede ver como él se baña con su hijo mientras Georgina toma el sol en el barco. Y como trascurre este día entre ellos, desde su paseo en lancha a su merienda en el yate.

Pero al ver estas imágenes, algunos de los colaboradores de 'De Lunes a Viernes' comentaban que hay poco contacto entre la pareja. "Echo de menos unas imágenes más amorosas, si tengo ese novio y ese yate yo estoy como una lapa", entonaba Gema Fernández, algo que no comparte con ella Laura Matamoros: "Una pareja que lleva ya tanto tiempo lo normal es esto, hay monotonía".

Georgina responde a las críticas que ha recibido por su cuerpo

Pero esto no es todo por lo que la pareja es noticia en los últimos días. Georgina ha dado un comunicado sobre las críticas e insultos que está recibiendo por su cuerpo: "He visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías. Cada año vuelve a ser noticia, mi cuerpo cambiará como el que cambia el de todas las mujeres y espero que lo haga durante muchos años porque eso significará que sigo viviendo".