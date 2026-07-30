Carlos Corbacho , el que fuera trabajador de Isabel Pantoja en Cantora , ha dado algunas de las claves de qué había en los pozos de la finca d e los que hablaba Julián Muñoz en sus llamadas a la cantante desde la cárcel y ha recordado aquella época, momento en el que no ha podido evitar las lágrimas.

Cuando el colaborador veía una imagen suya de los años en los que trabajaba para la cantante, este no dudaba en definirla como "una época muy mala por culpa de la familia Pantoja", en especial por Agustín Pantoja: "Es algo que se quedará conmigo y que me cuesta trabajo verbalizarlo. Tere Pollo me apoyó y me aconsejó no contarlo. Algún día tendré que sacar esos sentimientos fuera".

Lydia Lozano le preguntaba por si se llegó a enamorar de Agustín y él aseguraba que esto no era así: "Le tenía asco y miedo". El que no podía evitar romper a llorar al hablar de esto.

Carlos Corbacho cuenta qué había en los pozos de Cantora

Pero antes de esto, el colaborador desvelaba el misterio de qué habían en los pozos de Cantora: "De uno de ellos yo saqué una bolsa de 500 euros, había casi dos millones de euros y fueron para pagar muchísimas cosas. Parte se lo entregué a unas personas a las que él debía dinero. Puede ser que Isabel Pantoja tenga efectivo actualmente y haya utilizado esos pozos para esconderlo porque solo sabíamos nosotros de esos pozos".