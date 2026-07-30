Kiko Rivera sigue protagonizando una nueva polémica con personas de su entorno. Según ha desvelado Saúl Ortiz, el DJ estaría dispuesto a llevar a los tribunales a Irene Rosales y Jessica Bueno por presunta difamación. El periodista ha intervenido en 'El verano se mueve', donde ha explicado con todo lujo de detalles los motivos que habrían llevado al hijo de Isabel Pantoja a plantearse emprender acciones legales.

Según ha señalado el periodista, "es bastante lógico lo que propone Kiko Rivera": "No es un ataque a Irene Rosales ni Jessica Bueno, sino hacia todo aquel que pueda decir o especular con los motivos que le hayan llevado a vivir este ictus", ha señalado en pleno directo.

El periodista asegura también que no es que vaya a por ellas, que "han hecho ciertas acusaciones durante los últimos meses", sino hacia aquellos que vulneren sus derechos fundamentales.

Por otro lado, Saúl Ortiz ha confesado que Kiko Rivera ha llegado a un punto de "hartazgo comprensible": "Hay que entender que está recuperándose de un ictus. Hay gente que está diciendo barbaridades. Es normal que él se plante y diga 'hasta aquí'".

Kiko Rivera, dispuesto a demandar a Irene Rosales y Jessica Bueno por presunta difamación

Más adelante, desde 'El verano se mueve' hemos podido hablar con Irene Rosales, que ante las acusaciones de si ella se siente el "topo" o no, asegura no "sentirse aludida por esas declaraciones": "Tengo mi conciencia súper tranquila. No creo que haya nadie que me pueda señalar".

Además, le desea una recuperación "rápida y completa": "Que se recupere lo antes posible".

Así habla Lola, novia de Kiko Rivera, de Irene Rosales

Por último, Leticia Requejo ha revelado que Lola, actual pareja de Kiko Rivera, se está "desahogando con cierta gente": "Critica, en la intimidad, a Irene Rosales y su actitud estos días, de hacer su vida en redes sociales sabiendo la situación actual de Kiko Rivera. Además, Lola se lleva muy bien con Isabel Pantoja, porque le interesa y es la suegra que le ha tocado".

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