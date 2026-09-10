La cobertura comenzará hoy jueves 10 de septiembre desde MADRING , el nuevo y espectacular circuito semiurbano construido en tiempo récord para la ocasión, desde donde Manu Carreño , Ricardo Reyes y Matías Prats presentarán en directo todas las ediciones de ElDesmarque de Telecinco y Cuatro hasta el domingo.

Han tenido que pasar 45 años desde el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en la capital de España, pero este fin de semana los motores volverán a rugir en Madrid y Mediaset España estará allí para contarlo . Lo hará con un amplio dispositivo técnico y humano de más de 80 personas , que trasladarán a los espectadores todos los detalles de un acontecimiento que sin duda marcará un hito en la historia deportiva de la ciudad.

El despliegue para el Gran Premio

Gonzalo Serrano estará al frente de la narración de las retransmisiones, acompañado en los comentarios por Iván Vicario, el experto José Luis Montiel y el piloto Albert Costa. Matías Prats y Jose Galindo se encargarán de las entrevistas con los protagonistas, mientras Dani Martidí, Marta Veracruz, Fernando Concheiro y Graciela Rodríguez completarán el equipo desplazado a MADRING para seguir todo cuanto suceda en los diferentes puntos de interés del circuito, desde el paddock y el pit-lane hasta las gradas, las zonas VIP y las fan zones.

Entrenamientos, clasificación y carrera, con un previo de dos horas

Los monoplazas comenzarán a rodar en Be Mad con las tres sesiones de entrenamientos libres (viernes 13:25h y 16:55h; sábado 12:25h). Telecinco tomará el relevo el sábado a las 15:30h con un previo que dará paso a la sesión de clasificación (16:00h) que determinará el orden de salida de la carrera.

El domingo, Telecinco calentará motores con un previo de dos horas de duración (13:00h) que descubrirá las claves y los datos más sorprendentes de MADRING, un trazado completamente nuevo para escuderías y pilotos: 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas en un circuito que combina sectores de alta velocidad, fuertes frenadas, desniveles y zonas especialmente técnicas.

Uno de los grandes focos estará puesto en La Monumental, la curva 12 y gran icono del circuito, que gira vertiginosamente a lo largo de un recorrido de más de medio kilómetro en apoyo continuo, con seis radios diferentes y un peralte que alcanza el 24%. Su construcción ha supuesto uno de los mayores retos de ingeniería de MADRING, cuyas obras empezaron en abril de 2025 y han transformado el entorno movilizando un millón de metros cúbicos de tierra, el equivalente a unas 500 piscinas olímpicas.

El previo también trasladará el ambiente del Gran Premio, convertido en uno de los eventos sociales más importantes de los últimos años. Gonzalo Serrano y Matías Prats entrevistarán en el set de Mediaset España a autoridades y protagonistas del Gran Premio, mientras el equipo desplegado por el recinto dará cuenta de la llegada de personalidades, famosos, el ambiente entre los aficionados, las actividades y todo cuanto suceda en el paddock, las zonas VIP y las fan zones.

A las 15:00h llegará el momento más esperado con la salida del histórico Gran Premio de España de Fórmula 1, cuya retransmisión en Mediaset España forma parte del acuerdo alcanzado con DAZN, titular de los derechos de Fórmula 1 en España.

Resumen de las emisiones del Gran Premio de España