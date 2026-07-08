El inesperado desenlace de Davinia en '¡Allá tú!' tras plantarse con 7.007 euros

Davinia, natural de Granada, se convirtió este jueves en la nueva protagonista de ‘¡Allá tú!’ al enfrentarse a una de las decisiones más complicadas del concurso. Tras abrir una caja y deshacerse de la segunda cifra más alta que tenía, llegó una oferta de 7.007 euros sobre la mesa y varias cantidades importantes todavía en juego, la granadina tuvo que decidir entre aceptar el dinero de la banquera o arriesgarse a seguir abriendo cajas.
La tensión se apoderó del plató. Mientras sus compañeros debatían sin llegar a un consenso y el tiempo avanzaba, Davinia meditó cuidadosamente su elección. Finalmente, entre nervios y determinación, pronunció las palabras que desataron la ovación del público: "Yo me planto".
El presentador celebró su decisión y la felicitó por asegurarse los 7.007 euros. Sin embargo, la emoción no terminó ahí. Llegó el momento de descubrir qué hubiera pasado si Davinia hubiese continuado jugando y abriendo cajas. En la simulación, habría abierto las tres peores cifras del programa. Y ya solo faltaba conocer la cantidad que escondía la caja de la concursante, la cual fue una revelación que la dejó completamente sorprendida.
La sorpresa fue mayúscula al comprobar que, de haber continuado en el juego y mantenido las mismas elecciones, habría tenido la posibilidad de regresar a casa con nada menos que 50.000 euros.