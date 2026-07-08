El inesperado desenlace de Davinia en '¡Allá tú!' tras plantarse con 7.007 euros

Davinia, natural de Granada , se convirtió este jueves en la nueva protagonista de ‘ ¡Allá tú! ’ al enfrentarse a una de las decisiones más complicadas del concurso. Tras abrir una caja y deshacerse de la segunda cifra más alta que tenía, llegó una oferta de 7.007 euros sobre la mesa y varias cantidades importantes todavía en juego, la granadina tuvo que decidir entre aceptar el dinero de la banquera o arriesgarse a seguir abriendo cajas.

La tensión se apoderó del plató. Mientras sus compañeros debatían sin llegar a un consenso y el tiempo avanzaba, Davinia meditó cuidadosamente su elección. Finalmente, entre nervios y determinación, pronunció las palabras que desataron la ovación del público: "Yo me planto".

El presentador celebró su decisión y la felicitó por asegurarse los 7.007 euros. Sin embargo, la emoción no terminó ahí. Llegó el momento de descubrir qué hubiera pasado si Davinia hubiese continuado jugando y abriendo cajas. En la simulación, habría abierto las tres peores cifras del programa. Y ya solo faltaba conocer la cantidad que escondía la caja de la concursante, la cual fue una revelación que la dejó completamente sorprendida.