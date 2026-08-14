Oriana Marzoli desvela por qué necesitaba tanto escapar a Marbella: “Estaba ya desesperada”

Oriana Marzoli ha hecho las maletas y se ha marchado a uno de sus lugares favoritos para desconectar después de unos meses especialmente intensos. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres’ ha elegido Marbella para tomarse un respiro y ha contado en su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, cómo se ha sentido durante este tiempo.
La influencer ha reconocido que, aunque estaba feliz con su trabajo en Chile, llevaba meses acumulando cansancio y tenía muchas ganas de volver a España. “Sí que lo necesitaba, estaba ya desesperada”, ha confesado Oriana al recordar cómo se encontraba antes de poner rumbo a Marbella.
Oriana ha querido dejar claro que su cansancio no tenía que ver con su profesión, todo lo contrario, ha defendido su trabajo es una de las cosas que más feliz le hacen: “No hay cosa que me llene más en la vida que trabajar en televisión”, ha asegurado, añadiendo que para ella, ponerse delante de una cámara era algo natural y que no le suponía un esfuerzo especial: “Me encanta, me siento cómoda en mi hábitat natural”.
Si hay un destino que Oriana conoce bien, ese es Marbella. La influencer ha explicado que lleva visitando la localidad desde pequeña y que, junto a Ibiza, sigue siendo uno de sus lugares favoritos y, aunque ha reconocido que le gustaría descubrir otras zonas de España, como el norte, Marbella continúa teniendo un lugar especial para ella: "Es completamente de mi estilo”.
Oriana ha explicado qué es exactamente lo que le gusta tanto de Marbella. Para ella, la localidad malagueña consigue combinar dos elementos que le encantan: el lujo y unos espacios verdes extremadamente cuidados, mostrándose fascinada por sus campos de golf, las palmeras, las pistas de tenis y, especialmente, por la estética de los hoteles, restaurantes y clubes de la zona: “Da igual el 'beach club', el 'pool club' donde vayas, o sea, es todo espectacular”, ha comentado.
Aunque Marbella le apasiona, Oriana ha dejado claro que no se iría a vivir allí de manera permanente. Su idea es tener una casa en la localidad para poder disfrutar de ella cuando quisiera. De hecho, si algún día decidiera comprar una vivienda en la playa, lo tiene claro: “Elegiría Marbella 100% antes que cualquier otro sitio”.
Para vivir durante todo el año, sin embargo, prefiere Madrid: "Para vivir, obviamente Madrid, es como que en invierno me parece que se adapta más al estilo de vida mío, ¿no? Es decir, al final yo también soy una tía que quiero todo rápido, que todo sea accesible, tenerlo en el momento que quiero"