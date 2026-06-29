Universo Calleja 29 junio 2026

Repasamos toda la historia del choque que Sofía Surfers y Fabiana Sevillano protagonizaron en redes sociales

El pasado verano estuvo marcado por un cotilleo viral. Un ‘salseo’ que no nació en revistas o platós de televisión, sino en redes sociales, en concreto en Tik Tok, y con todos los ingredientes para ser un auténtico drama de telenovela: ex novios, traiciones e indirectas. Los protagonistas eran los influencers Sofía Surfers, la hermana de Lola Lolita; Fabiana Sevillano, otra de las influencers más reconocidas a día de hoy; Álvaro Suárez, el ex novio de Sofía y Pablo Vera, el ex de Fabiana. Sus perfiles comenzaron a llenarse de mensajes en clave que sus seguidores no tardaron en captar. Y es que el mundo de las redes no siempre es tan fácil y simpático como, parece, también tiene su 'cara B', como la misma Sofía Surfers contó en 'Universo Calleja' junto a su hermana Lola Lolita:

El rumor que empieza a circular Toda la historia comenzó por un rumor en redes sociales: Fabiana y Álvaro se habían liado. Ambos aseguraban que solo eran amigos, y Fabiana corrió a contárselo a su amiga Lola Lolita, la hermana de Sofía, para desmentirlo. Los rumores continuaron con más fuerza, Sofía se enteró que su “amiga” y su ex habían tenido algo, y empezó a lanzar indirectas demasiado directas tanto a su ex como a la influencer andaluza. Las publicaciones de Sofía avivaron la sospecha de que podría haber algo más que una supuesta amistad.

Un día, Sofía dejó de seguir a Fabiana, lo que supuso un punto de inflexión y muchos interpretaron como una ruptura en su relación personal, a pesar de que Fabiana y Sofía eran conocidas, con quien la andaluza tenía una amistad era con Lola Lolita. Fue en ese momento cuando se confirmó lo que era un secreto a voces: entre Fabiana y Álvaro había algo más que una amistad. La versión de Fabiana Sevillano Fabiana quiso dar su versión de los hechos. En un vídeo de casi nueve minutos, contó con detalle lo que había pasado, negando una y otra vez que fuera amiga de Sofía Surfers: “De hecho, ella misma se retrató subiendo un Tik Tok en el que decía: ‘Que te líes con una conocida mía no va a hacer que te olvides de mí’... Luego lo borró porque no le cuadraba con la versión de que éramos amigas”. La andaluza dejó claro que ella era amiga de su hermana, no de ella. Habían coincidido en alguna que otra ocasión, pero no había una relación cercana. Según la influencer, Sofía quería hacer ver que eran amigas para hacer la historia fuera más jugosa. “Eso es lo que me ha molestado, y lo que no voy a permitir”, sentenciaba Fabiana en su vídeo. De hecho, la influencer andaluza aseguraba que cuando comenzaron los rumores sobre un posible beso entre ella y Álvaro, se lo contó directamente a Lola. Ella entendía que ambos estaban solteros, pero al ser el ex de su hermana tenía que contárselo, a lo que Fabiana respondió que no le importaba hacerlo ella por videollamada, algo que Lola Lolita declinó porque era mejor que se calmaran las cosas. En medio de toda la situación, Fabiana recibió la llamada de Pablo Vera, su ex y amigo de Álvaro, el cual le dijo que se llevó una decepción enorme ya que no se había enterado por ella, sino por Sofía.

Fabiana aclaró que su relación con Álvaro había sido algo casual. Reconoció que habían salido en varias ocasiones hasta que, recientemente, se habían quedado a solas y se dio cuenta de que le gustaba. “Y que me lleven presa hermana. ¿Qué quieres que te diga? Que me lleven presa. ¿Qué hago yo?”, decía con tono irónico en su vídeo. La reacción de Sofía Surferss Sofía, sin embargo, decía sentirse traicionada, ya que sí consideraba que Fabiana, como amiga de su hermana y conocida suya, no debería haberse liado con Álvaro. En un vídeo de Tik Tok, Sofía no dejaba lugar a la interpretación y le decía todo lo que pensaba a la andaluza: “No he dicho en ningún momento que seamos mejores amigas ni amigas del alma (y menos mal que no), pero si eres amiga de mi hermana, me conoces y yo he tenido la confianza de contarte todo lo que ha pasado en la relación y tú diciendo que en la vida te podrías liar con él, y tener la cara de decir que te gusta de verdad créeme que el problema lo tienes tú. Se llama respeto”.