Traición y sorpresa en la palapa por la estrategia de Alvar en las nominaciones: “¡La ibas a nominar a ella, díselo!”

SUPERVIVIENTES 01 junio 2026

Las nominaciones en la recta final de ‘Supervivientes’ destapan las estrategias de los concursantes y los señalados no dudan en mostrar su indignación

La gala de ‘Superviventes: Conexión Honduras’ fue más especial de lo que los concursantes esperaban. Ellos, que creían que sería una noche tranquila, en la que comentar cómo estaban viviendo en los Cayos Cochinos, enfrentarse a las acusaciones de sus compañeros sobre la convivencia y disputar algún juego de recompensa, se encontraron ante un escenario completamente diferente. Lo primero que se produjo fue una expulsión que ninguno de ellos esperaba en ese momento. Tras quedarse el duelo final entre Claudia Chacón y Borja Silva, fue el superviviente quien, finalmente, tuvo que decir adiós a la aventura más extrema de la televisión, pero antes de marchase tendría una última y muy importante decisión que compartir con la audiencia: dar un punto extra en unas nominaciones sorpresa. Antes de comenzar el ritual de nominaciones, los concursantes se enfrentaron a un juego de líder decisivo, ya que, en esta recta final del programa, tener asegurada la continuidad es vital para estar más cerca de la gran final. El resultado del juego proclamó a Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo campeón, por lo que podría jugar con ventaja en las nominaciones. La decisión de Borja Borja Silva había sido expulsado de ‘Supervivientes’, pero tenía una importante misión antes de marcharse definitivamente de Honduras: dar un punto extra en las nominaciones. El ya exconcursante tenía dudas, pero Sandra Barneda le apremió a tomar una decisión: “Se lo voy a dar a Alba”.

Las estrategias salen a la luz en las nominaciones Con el voto extra de Borja contabilizado, daba entonces comienzo el ritual de nominaciones y la primera en dar su nombre era Maica Benedicto. La murciana tenía clara su decisión: “Nomino a Aratz porque él también me ha nominado muchas veces, la cosa se pone difícil y lo veo muy fuerte”. Alba Paul fue la siguiente concursante en dar un nombre y no tuvo duda de a quién: “Nomino a Claudia, porque me da igual que no la echen nunca, quiero que se vaya. Y si no se va ella, espero irme yo, porque convivir con ella es para mí una tortura”. A Alba le siguió José Manuel Soto, que tampoco tuvo dudas sobre el nombre que iba a escribir: “Nominé mucho a Claudia, como ocho veces al principio, después le di un margen de confianza porque vi que estaba cambiando, se estaba convirtiendo en una persona más accesible, más agradable, y mi nombre es Claudia, hacía tiempo que no la nominada, pero esta vez es para ella”. La siguiente en dar su voto era la propia Claudia, que señalaba a Aratz, precisamente el superviviente que continuó con la ceremonia de los votos, apuntando por su parte, a Maica.

La polémica decisión de Alvar, el líder Tras el recuento de las votaciones, Sandra Barneda comunicó que “los dos nominados del grupo son Aratz y Claudia”, pero faltaba algo muy importante, Alvar como líder debía dar debía dar su nominación directa. El concursante miró a todos sus compañeros y, finalmente, dijo: “Voy a nominar a Maica”, provocando la sorpresa de todos los presentes y, sobre todo, de la murciana, que no quiso ocultar su enfado: “Si se lo estaba preguntando a Alba, la ibas a nominar a ella, díselo, díselo”, le reprochó. Alba, que se vio en medio del cruce de acusaciones, simplemente añadió: “Pues te ha nominado a ti”.