“No puedes decir que no he ido de cara”: Claudia y Borja se enfrentan a su conversación más sincera antes de la expulsión

SUPERVIVIENTES 01 junio 2026

Los supervivientes acabaron entre lágrimas una conversación muy necesaria que, a priori, reforzó una amistad que no estaba en su mejor momento

La gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' estuvo marcada por la emoción, las despedidas y una expulsión que pilló completamente por sorpresa a los concursantes. Lo que parecía una noche más en la recta final de la aventura terminó convirtiéndose en uno de los programas más intensos de la edición. La conversación más sincera de Claudia y Borja antes de la expulsión La tensión se apoderaba de la palapa cuando Claudia y Borja se convertían en los dos últimos supervivientes pendientes de conocer su destino. Minutos antes, Alvar lograba la salvación, dejando a los dos amigos frente a frente en uno de los momentos más delicados de su relación dentro del concurso. Ambos llegaron a Honduras unidos por una estrecha amistad nacida fuera del reality, aunque la convivencia y las estrategias de las últimas semanas habían terminado dejando tocado su vínculo. Uno de los episodios que más marcó su distanciamiento fue la decisión de Claudia de nominar a Borja por estrategia.

Antes de conocer el nombre del concursante que dejaría para siempre los Cayos Cochinos, Claudia quiso explicar los motivos de su polémica decisión y reconocía que todavía quedaban conversaciones pendientes entre ellos. La superviviente tenía claro que tenían muchas cosas que hablar fuera, había cosas que no le habían gustado, situaciones que no la habían hecho sentir bien y por eso había actuado de determinadas formas: "Te diré cómo me he sentido, quizá eso también ha podido influir a mis decisiones. Es una persona que aprecio mucho y no quiero que todo esto nos perjudique más allá, pero considero que ha habido ocasiones que a lo mejor hubiera esperado a otro Borja". El superviviente, por su parte, quiso dejar claro que, para él, la amistad estaba por encima de cualquier conflicto vivido en los Cayos Cochinos: "Creo que sé diferenciar entre una discusión y una amistad", aseguraba antes de sincerarse visiblemente emocionado: "Es una persona que conocí en otro reality, era una chica muy loca y divertida, aquí he visto muchas cosas de Claudia que no me han gustado, hace cosas sin pensar que le hacen daño a ella y esa es Claudia. Lo único que quiero que sepa es que nuestra amistad va a seguir, cuando salga de aquí me voy a ir a tomar algo contigo".

Las palabras de Borja provocaron que Claudia rompiera a llorar. Entre lágrimas, la superviviente respondía: "Te quiero y me has aportado mucho fuera, pero si he actuado como he actuado es porque me dijiste que ibas a diferenciar, no puedes decir que no he ido de cara. Me duele llegar a este punto contigo y que sea mi culpa". Antes de conocer el resultado de la votación, Borja quiso dedicarle unas últimas palabras que emocionaron a todos los presentes: "Si me has puesto aquí, mándame a mi casa, siéntete orgullosa de haberme ganado, pero si me voy a casa es porque lo ha decidido la gente, no lo has decidido tú". Borja, expulsado de 'Supervivientes 2026' Tras la emotiva charla, llegaba el momento más esperado de la noche. Sandra Barneda tomaba la palabra para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...". La presentadora anunciaba entonces el nombre de Claudia, confirmando automáticamente la expulsión de Borja, que ponía fin a su aventura en Honduras a las puertas de la gran final.