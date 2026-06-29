De Christofer a Ataman: todas las veces que los participantes de 'LIDLT' han asaltado las villas y roto las reglas

Las reglas tienen un propósito y están para ser cumplidas, esto es lo que sucede en el día a día, pero también es una de las normas que aceptan los participantes de 'La isla de las tentaciones'. El programa establece unas normas que los concursantes tienen que cumplir… pero lo cierto es que no siempre es así, las emociones están a flor de piel y hay momentos en los que es imposible contener todo lo que sienten.

En esas ocasiones puede pasar cualquier cosa, para deleite de la audiencia, que en esos momentos de emoción pura es cuando verdaderamente conocen a los participantes, cuando por unos instantes se olvidan de las cámaras y muestran su lado más vulnerable. Por supuesto, saltarse las normas, como en la vida, tiene consecuencias, por eso quienes optan por dejarse llevar de esta manera tan 'explosiva' deben tener en cuenta que puede que su paso por el programa llegue a su fin o se vuelva un poco más complicado.

Las veces que los concursantes han asaltado las villas y roto las reglas

Se podría decir que Christofer fue el pionero en saltarse las normas y lo hizo de una manera tan icónica que su reacción se convirtió en viral, seguramente para pesar del propio concursante. Su grito desgarrado, "¡Estefanía!", mientras huía de parte de las cámaras del equipo que intentaban seguirle el paso, después de que se quitara el micro y se marchara de la zona en la que se encontraban, fue una de las primeras ocasiones en las que las normas fueron desobedecidas, pero no fue la última.

La segunda edición se recuerda especialmente por la presencia de Melyssa Pinto y Tom Brusse (aunque otras parejas se disputaron el protagonismo con ellos, como Marta Peñate y Lester o Pablo y Mayka). Su hoguera final es el momento cumbre de su estancia en la isla, pero el asalto de Melyssa a Villa Montaña al grito de "¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado!" también merece ser recordado. ¿Las consecuencias? Había imágenes para ella que no podría ver.

En la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' participaron Lucía y Manuel y fue, precisamente él, quien se saltó las normas, no para poder ver a su pareja, sino para pasar unos momentos con Fiama sin que les grabaran las cámaras y para ello se encerraron juntos en el cuarto de baño. Pagó las consecuencias y no pudo ver imágenes de Lucía durante la hoguera, aunque sus compañeros sí y se lo transmitieron todo.

Zoe fue otra de las concursantes que no dudó en saltarse las reglas, en su caso, en 'La isla de las tentaciones 4'. La semana anterior intentaba que las chicas se sumaran a una huida con la intención de asaltar la villa de sus parejas, pero no salió bien. Unos días después tenía más éxito al colarse en la hoguera para hacerle saber a su novio Josué lo descontenta que estaba. Su castigo fue no poder ver más imágenes de su pareja hasta la hoguera final.

No hay edición sin pequeñas trampas y, en la edición número cinco, fue Tania Deniz la que protagonizó la transgresión más escandalosa. La joven habría tenido algo con Hugo Paz y la pareja habría aprovechado los pocos rincones sin cámaras para besarse, pero, por supuesto, el programa los pilló. No fue la única, Javi también intentó asaltar la villa de las chicas para ver a Claudia. No lo logró, pero reconoció haber actuado como un niño y aceptó su castigo, ser expulsado de la hoguera y no ver las imágenes de su chica.

Ni un minuto tardó Marina en saltarse las normas en la sexta edición del programa, una vez que la presentadora les pidió a las chicas que se separaran de sus parejas y se pusieran a su lado para comenzar la dinámica del programa, ella se lanzaba a besar a su novio, algo que Sandra Barneda le afeaba: "No puedes hacer eso porque es injusto también para tus compañeras".

Niko y Ruth se saltaron las reglas durante su encuentro en el espejo en 'La isla de las tentaciones 7'. No podían hablar y solo podían comunicarse por miradas y gestos, pero ninguno lo respetó, por ello se quedaron sin poder ver imágenes del otro.

No obstante, en esta edición fue Marieta quien protagonizó el momento más sonado al saltarse las reglas. En pleno ataque de nervios, acudía a la villa de los chicos con la intención de ver a su pareja, con la 'fortuna' de que, en ese momento, su pareja estaba en la habitación con Gabriela en una posición más que comprometida. Sus compañeros trataron de impedir que lo descubriera.

En la siguiente edición, la octava, de nuevo las parejas demostraron que no es sencillo respetar el silencio en la prueba del espejo, esta vez fueron Sthefany y Tadeo quienes fueron sancionados. No obstante, Montoya y Anita fueron los grandes protagonistas cuando él no dudaba en echar a correr hacia la villa de su pareja para poder verla. "¡Me has reventado!", gritaba Montoya al llegar, gritos que escuchaba su pareja desde la habitación en la que estaba con Manuel. "¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!", respondía ella, saliendo a su encuentro pero manteniendo las distancias. "¡Tú sabrás por qué! Que no mereces ni una lágrima mía".

La novena edición no fue más tranquila. El programa expulsó disciplinariamente a Lorenzo y Nieves como consecuencia de que ninguna de las parejas respetara las normas, y fueron los propios participantes quienes escogieron quién tendría que irse. También sancionaron a Gilbert por tener un comportamiento inadecuado y tirar la tablet tras ver imágenes que no le gustaron. También Mayeli se saltó las normas al asaltar la villa contraria para enfrentar a su pareja, pero también le lanzó una copa a uno de los solteros, por todo ello fue expulsada disciplinariamente.