First Dates 09 julio 2026

Así fue la inesperada propuesta de un soltero de 'First Dates' en su cita en el jacuzzi que deja uno de los momentos más hot y surrealistas del programa

Un momento de lo más inesperado ha sorprendido a los espectadores y a la propia Natalia, de 28 años, que ha ido a ‘First Dates Summer’ en busca de su media naranja. La joven nacida en Colombia y a la que dicen que se parece a Karol G ha dejado completamente impresionado a Brian. Tanto es así que este le ha lanzado una atrevida petición en el jacuzzi que la ha dejado descolocada y sin palabras. El soltero, de 31 años y peruano, no ha ocultado desde el primer momento de la cita lo que le ha provocado Natalia nada más verla: “Me muero por probar esos labios. Está muy buena”, ha dicho encandilado antes de llegar al jacuzzi donde ha subido definitivamente su temperatura.

Tras intentar en la mesa con todo tipo de piropos llamar su atención y dejar claro lo mucho que le ha gustado, Brian ha metido la directa en el jacuzzi. Algo que la propia Natalia ha frenado. “Todo poco a poco”, le ha dicho antes de lanzarse a la prueba que les han propuesto en la bañera burbujeante. ¿Final feliz tras la inesperada petición? La pareja ha tenido que sacar unas bolas en las que les hacían unas propuestas: desde un beso en una parte del cuerpo que ellos quisieran a la opción de uno burbujeante bajo el agua. Y, viendo que aun así no lograba avanzar lo que él quería, el soltero se ha lanzado sin rodeos y se ha salido del guion con una inesperada propuesta: “¿Te puedo besar los pies?”, le ha dicho a Natalia.

El baile de Natalia a Brian con el que sube la temperatura en la cita en el jacuzzi