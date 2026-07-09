Un momento de lo más inesperado ha sorprendido a los espectadores y a la propia Natalia, de 28 años, que ha ido a ‘First Dates Summer’ en busca de su media naranja. La joven nacida en Colombia y a la que dicen que se parece a Karol G ha dejado completamente impresionado a Brian. Tanto es así que este le ha lanzado una atrevida petición en el jacuzzi que la ha dejado descolocada y sin palabras.
El soltero, de 31 años y peruano, no ha ocultado desde el primer momento de la cita lo que le ha provocado Natalia nada más verla: “Me muero por probar esos labios. Está muy buena”, ha dicho encandilado antes de llegar al jacuzzi donde ha subido definitivamente su temperatura.
Tras intentar en la mesa con todo tipo de piropos llamar su atención y dejar claro lo mucho que le ha gustado, Brian ha metido la directa en el jacuzzi. Algo que la propia Natalia ha frenado. “Todo poco a poco”, le ha dicho antes de lanzarse a la prueba que les han propuesto en la bañera burbujeante.
La pareja ha tenido que sacar unas bolas en las que les hacían unas propuestas: desde un beso en una parte del cuerpo que ellos quisieran a la opción de uno burbujeante bajo el agua. Y, viendo que aun así no lograba avanzar lo que él quería, el soltero se ha lanzado sin rodeos y se ha salido del guion con una inesperada propuesta: “¿Te puedo besar los pies?”, le ha dicho a Natalia.
Esta ha reaccionado con incredulidad y entre carcajadas, pero ha concedido la petición a Brian. Este tras lograr este objetivo ha dejado claro cómo ha vivido este momento. “Tiene unos pies hermosos. Se los besé, pero tenía ganas de morderlos", ha confesado después a cámara.
Lejos de enfadarse Natalia, la sintonía ha ido aumentando entre ellos, aunque ella ha marcado el ritmo. “Está super caliente y es todo muy hot”, ha confesado de cómo ha vivido ese instante en el que ella ha bailado para él a lo Karol G y él la miraba y abrazaba como si fuera su diosa.
¿Cómo habrá acabado esta cita para ellos? Este instante en el jacuzzi ha sido solo un momento de los más llamativos, pero no ha sido el único entre ellos. ¿Consiguió este peculiar gesto acercarles y dar más pasos? ¿Esa intensidad ha podido jugar en contra finalmente de Brian? Todo ello al descubierto en la decisión final. ¡No os lo podéis perder!