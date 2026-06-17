En todas las salsas 17 junio 2026

Gerard Arias ha acudido a 'En todas las salsas' para hablar de cómo está su relación con Maica Benedicto tras su duro enfrentamiento en 'Supervivientes'

El final de ‘Supervivientes’ ha traído consigo a una nueva ganadora y una guerra abierta entre dos concursantes que antes eran amigos. Gerard Arias se ha sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ para enfrentarse a todo lo que ha dicho, aclarar en qué punto está su amistad con Maica Benedicto y mandarle un mensaje directo a la espera de respuesta. ¿Habrá posibilidad de una reconciliación para ellos? Sin pelos en la lengua y después de haberse enfrentado a ella en el debate final de ‘Supervivientes’, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido explicar el vínculo que le unía a Maica Benedicto y cómo este ha sufrido un importante desgaste con la convivencia extrema que han tenido en Honduras.

Su amistad se remonta a hace aproximadamente un año cuando pudieron conocerse y convivir en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. En aquel momento, muchos fueron los que dudaron incluso de si había algo más entre ellos por la buena sintonía que tenían. Sin embargo, en ‘Supervivientes’ han pasado muchas cosas. “Ha habido gestos muy feos. Era mi amiga y me falló en mi peor momento, cuando yo estaba más vulnerable”, ha contado Gerard en ‘En todas las salsas’. El demoledor mensaje de Gerard a Maica Y, aunque se han dicho unas cuantas palabras tras salir esta ganadora y haberse intensificado la tensión, el influencer es consciente de que les falta “una conversación”, aunque no sabe si esta llegará en algún momento. Por eso, para tratar que esta se produzca, Gerard se ha puesto serio y mirando a cámara se ha dirigido directamente a Maica con un mensaje muy claro:

Gerard Arias aclara en qué punto está su amistad con Maica Benedicto

“Yo no he venido aquí a hablar de ti. A mí me han llamado, me están preguntando por ti”, ha comenzado diciendo para evitar que se especule con que está tratando de hacer programas o saliendo en la tele a costa de la ganadora de ‘Supervivientes 2026’. Dejando clara esa intención, Gerard ha continuado recordando todo lo que ella y él han sido, la amistad bonita que han tenido y la pena que le da que se haya tornado en tensión y enfrentamiento ahora. El exparticipante de ‘LIDLT’ ha contado que la relación que ha habido entre ellos ha sido “muy bonita” y “desinteresada”, pero también admite que ahora no están pasando ni él ni Maica por un buen momento. “Yo asumo mis errores, pues tú si los has tenido o si piensas que los has tenido deberías asumirlos”, le ha apuntado mirando a cámara.

Gerard ha lanzado un mensaje a Maica: ¿el primer paso para la reconciliación?