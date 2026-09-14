Fernando Alonso se sincera en Mediaset tras su choque con Carlos Sainz y su retirada: "Esta semana habrá reuniones"

No le fueron bien las cosas sobre la pista a Fernando Alonso en Madring . El regreso de la Fórmula 1 a la capital de España fue brutal en todos los sentidos, menos en el hacer de los dos pilotos españoles. Ni al asturiano ni a Carlos Sainz les fue demasiado bien. Y, para colmo, tuvieron un gran pique entre ellos. De todo esto y de su futuro habló Fernando Alonso en su entrevista exclusiva con Mediaset tras la carrera, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo .

Fernando Alonso y lo de Carlos Sainz

Los dos pilotos españoles tuvieron un pequeño choque que terminó con la queja de Alonso por radio y una sanción para Sainz. El asturiano se lanzó al adelantamiento y ambos monoplazas terminaron tocándose, una maniobra que dejó tocado el alerón delantero del coche de Alonso y que, por momentos, pudo acabar en un accidente mucho más serio.

Al final de la carrera, en los micrófonos de ElDesmarque, Fernando Alonso no dudó en criticar lo que había hecho Sainz: "Me lo han preguntado varias veces, que os habéis tocado los dos españoles y yo no me he tocado con nadie, yo iba a un centímetro del muro y alguien ha venido y me ha echado contra el muro a 340 km/h".

El bicampeón del mundo también trató otros temas durante su entrevista para Mediaset, entre ellos uno de los más importantes y que más preocupa a sus miles de fans: ¿va a seguir corriendo o se va a retirar de la Fórmula 1? A la espera de que se resuelva la pregunta del millón, Fernando Alonso dejó una gran pista sobre cuál es el timing de una posible renovación con Aston Martin y si estará en MADRING el próximo año: "Volveré seguro, durante muchos años, pero no sé si pilotando o no. Esta semana yo creo que puede ser importante. Esta semana anuncio no, pero puede haber reuniones".

