Ver ‘ El precio justo ’ desde casa nos hace ver el programa mucho más fácil de lo que realmente es, por ello, hoy el equipo de ‘El precio justo’ sale a la ciudad para conocer si la gente de la calle sabe los precios exactos de algunas cosas.

Una de las primeras preguntas fue por el precio exacto de una habitación doble enfrente de la playa de la Victoria en Cádiz un sábado en agosto. Las respuestas fueron variadas, pero la mayoría de los concursantes se pasaron del precio justo, que estaba en 245 euros.

El mayor error de los concursantes

Estuvieron más acertados en el precio de un helado artesanal de cucurucho de dos bolas en el centro de Madrid. Al ser un producto más barato, las respuestas estuvieron cerca, e incluso algunos dieron en el clavo y acertaron su precio exacto. Pero no porque sea barato significa que es más fácil de acertar, el gran fallo de los concursantes estuvo en la ración de sardinas espeto en un chiringuito tradicional en Málaga, su precio está en dos euros, pero las respuestas llegaron a superar los veinte euros, las respuestas de los concursantes lo decían todo. ‘’¡Qué barato! Hay que ir a Málaga entonces’’, decían entre risas.