Según se contó en '¡De lunes a viernes!', Bertín Osborne habría cancelado su último concierto por problemas de salud. Pues bien, el presentador y actor ha reaparecido ante los medios para informar de cómo se encuentra y tratar algunos temas que afectan directamente a su día a día.
Nada más comenzar, Bertín Osborne ya ha confesado: "No estoy del todo bien pero... para hacer vida más o menos normal, pero para cantar no. He estado toda la mañana... una frustración tremenda", cuenta un Bertín que asegura que lo intentó hace dos o tres días cantar, pero que resulta "imposible".
"He mejorado a rachas, pero otra vez he vuelto, hace como 20 días me empecé a encontrar peor y nada. De momento me voy mañana otra vez para casa y me quedaré allí, a ver si mejoro con el nuevo tratamiento", ha señalado Bertín Osborne en '¡De lunes a viernes!'.
Por otro lado, el cantante ha aclarado que ve "constantemente" tanto a Gabriela Guillén como a sus hijos y bromea con sus generaciones: "Tengo que ponerlos a todos de acuerdo". Posteriormente, ha confesado que la nueva compañía telefónica de Bertín Osborne que ha emprendido va "como un tiro".
Por último, Bertín Osborne se ha enfadado al ser preguntado por la lista de morosos de Hacienda: "Vamos a ver... he pagado en marzo todo y las listas son del año pasado, que las siguen poniendo y no las rectifican. Yo no debo nada a Hacienda".