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¡De lunes a viernes!

¡De lunes a viernes!16 julio 2026

Primicia | Bertín Osborne habla en '¡De lunes a viernes!' sobre su estado de salud y su deuda con Hacienda: "Una frustración tremenda"

El cantante habla en exclusiva en '¡De lunes a viernes!' sobre su situación personal, su estado de salud y el problema económico que mantiene con Hacienda.
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Según se contó en '¡De lunes a viernes!', Bertín Osborne habría cancelado su último concierto por problemas de salud. Pues bien, el presentador y actor ha reaparecido ante los medios para informar de cómo se encuentra y tratar algunos temas que afectan directamente a su día a día.

Nada más comenzar, Bertín Osborne ya ha confesado: "No estoy del todo bien pero... para hacer vida más o menos normal, pero para cantar no. He estado toda la mañana... una frustración tremenda", cuenta un Bertín que asegura que lo intentó hace dos o tres días cantar, pero que resulta "imposible".

"He mejorado a rachas, pero otra vez he vuelto, hace como 20 días me empecé a encontrar peor y nada. De momento me voy mañana otra vez para casa y me quedaré allí, a ver si mejoro con el nuevo tratamiento", ha señalado Bertín Osborne en '¡De lunes a viernes!'.

Por otro lado, el cantante ha aclarado que ve "constantemente" tanto a Gabriela Guillén como a sus hijos y bromea con sus generaciones: "Tengo que ponerlos a todos de acuerdo". Posteriormente, ha confesado que la nueva compañía telefónica de Bertín Osborne que ha emprendido va "como un tiro".

"Yo no debo nada a Hacienda"

Por último, Bertín Osborne se ha enfadado al ser preguntado por la lista de morosos de Hacienda: "Vamos a ver... he pagado en marzo todo y las listas son del año pasado, que las siguen poniendo y no las rectifican. Yo no debo nada a Hacienda".

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