'Amor… ¡O lo que surja!' aterriza el lunes 22 de junio: dónde y cuando ver el nuevo programa de Carlos Lozano

Amor… ¡O lo que surja! 15 junio 2026

Carlos Lozano ha revelado lo que todos estábamos esperando: la fecha del estreno de 'Amor… ¡O lo que surja!', el nuevo dating show que promete revolucionar las tardes de Telecinco para mostrar el amor en directo

A partir del próximo lunes 22 de junio, las tardes de Telecinco se van a llenar de emoción, romance y giros inesperados con el esperado estreno de 'Amor… ¡O lo que surja!'. Desde las 15.45 horas, los espectadores tienen una cita que promete revolucionar las tardes de verano y en donde se pondrán a prueba los sentimientos. ¡Lo que viene va a dar muchísimo juego!

“Vais a alucinar con la cantidad de gente que busca amor, pero muchísima”, ha advertido Carlos Lozano, que es el presentador de este dating show que viene dispuesto a romper con todos los esquemas y a devolver la magia de los romances cara a cara. Tras conocer a los participantes y saber de los riesgos que conlleva el romanticismo, el conductor del reality ya nos adelanta algunas de las cosas que podrán verse en pantalla. Alegando que hay que salir de las apps de citas y dar protagonismo a la acción y el directo, Carlos Lozano ha dejado claro que el casting se ha abierto para todos sin ningún tipo de filtros: “Gente joven guapísima y gente mayor guapísima también, que van a buscar la cuarta oportunidad, la quinta también, la sexta y, ¡hasta la séptima!”. Aquí no hay límites si se trata de buscar el amor.

Carlos Lozano, ilusionado ante el inminente estreno de ‘Amor… ¡O lo que surja!’

Las consejeras del amor: Anabel Pantoja y Ana Santiago Para este cometido Carlos Lozano no va a estar solo. El presentador va a contar con la ayuda de dos 'Consejeras del amor': Anabel Pantoja y Ana Santiago. La influencer y colaboradora televisiva y la protagonista de una de las historias de amor más populares surgidas en la primera edición de ‘Casados a primera vista’ se incorporan al formato para analizar desde las citas hasta dar sus opiniones, experiencias y recomendaciones.

Anabel Pantoja y Ana Santiago, las consejeras en 'Amor o lo que surja'

Luciana y Alejandro: lo que se sabe de los primeros concursantes Tal como ha advertido Carlos Lozano, ‘Amor o lo que surja’ contará con participantes de todas las edades dispuestos a encontrar pareja y vivir nuevas experiencias sentimentales ante las cámaras. Algunos de ellos ya se han dado a conocer y han dicho lo que esperan del programa de citas en su presentación. Y aviso para navegantes, el casting promete mucho, tal como se ha ido descubriendo. Desde Luciana, de 'Casados a primera vista', que busca nueva oportunidad y el amor de verdad tras su boda fallida con Borja hasta el caso de Alejandro, otro protagonista que quiere encontrar el amor y sus preferencias son las "mujeres mayores".

Alejandro y Luciana, dos de las apuestas del casting de 'Amor o lo que surja'