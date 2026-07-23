Fon es un cantante apasionado y dispuesto a jugar con todo en ‘¡Allá tú!’. Es una persona con mucha chispa, y desde el primer momento que se sentó en la silla a abrir cajas, se notaba que iba a ser una gran tarde llena de talento y música.

El programa arrancó con una confesión que emocionó al plató entero: su hermano gemelo no había podido acompañarlo, pero le mandó un mensaje a través de su prima: "Te quiere mucho y que sigas tu intuición", le transmitió ella. Fon, visiblemente emocionado, prometió que eso haría.

'Romeo y Julieta' en '¡Allá tú!'

Posteriormente, varios compañeros durante un momento le quitarían el protagonismo a Fon. ‘’Eli sigue empeñada con hacer teatro’’, avisa uno de los compañeros antes de abrir la caja. Así que, se lanzaron con todo a interpretar ‘Romeo y Julieta’ pero con una condición, solo a través de expresiones faciales, y el resultado fue mucho mejor de lo que se esperaban en un principio.