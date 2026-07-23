Fon es un cantante apasionado y dispuesto a jugar con todo en ‘¡Allá tú!’. Es una persona con mucha chispa, y desde el primer momento que se sentó en la silla a abrir cajas, se notaba que iba a ser una gran tarde llena de talento y música.
El programa arrancó con una confesión que emocionó al plató entero: su hermano gemelo no había podido acompañarlo, pero le mandó un mensaje a través de su prima: "Te quiere mucho y que sigas tu intuición", le transmitió ella. Fon, visiblemente emocionado, prometió que eso haría.
Posteriormente, varios compañeros durante un momento le quitarían el protagonismo a Fon. ‘’Eli sigue empeñada con hacer teatro’’, avisa uno de los compañeros antes de abrir la caja. Así que, se lanzaron con todo a interpretar ‘Romeo y Julieta’ pero con una condición, solo a través de expresiones faciales, y el resultado fue mucho mejor de lo que se esperaban en un principio.
Además, contaron con Marijo como ‘’espectadora’’, que Juanra Bonet cataloga su actuación como de ‘’roba escenas’’. La ‘performance’ trajo suerte a Fon, que tras la interpretación Eli abrió su caja para enseñar que ella era quien tenía el sombrero de copa. ‘’Mi gran noche’’ comenzó a sonar en el plató para la alegría y el baile de todos.
No solo hubo este momento de actuaciones durante el concurso de Fon. Sino que al abrir la caja de Lourdes, ella también pidió un momento para contar una curiosidad y hacer un espectáculo para ver si Fon la contrata en el futuro. ‘’Ahora tengo tiempo que estoy jubilada’’, decía Lourdes entre risas tras cantar y bailar una jota. A diferencia de la anterior actuación, esta trajo menos suerte, ya que tras su caja se encontraban 15.000 euros.
La tarde de Fon en ‘¡Allá tú!’ se caracteriza no solo por su faceta artística, sino también por la de sus compañeros.