Sandra Barrios ha mostrado sin tapujos la cara ‘B’ de sus vacaciones junto a su nueva ilusión . La que fuera exparticipante de ‘ La isla de las tentaciones ’ y de ‘ GH VIP ’ ha hecho un recorrido sin filtros por la camper en la que están viajando sin esconder los inconvenientes y lo que menos le está gustando de esta experiencia sobre ruedas.

A través de su canal de Mediaset Infinity ‘Yo puedo by Sandra Barrios’, la influencer ha mostrado con naturalidad la que está siendo su casa estos días. Lejos de la idílica y perfecta imagen que suele proyectarse de la ‘camper life’, Sandra Barrios ha confesado los inconvenientes que se está encontrando de espacio y, principalmente, el problema de higiene que es con lo que más le está costando adaptarse.

“Os voy a enseñar mi casita durante estos días. Sin nada de postureo”, son las palabras con las que la ex de Juanpi Vegas ha comenzado advirtiendo lo que en su vídeo están a punto de ver. De la idílica presentación, Sandra Barrios ha pasado también a mostrar sin filtros la dificultad de convivir con varios perros en un espacio muy bien aprovechado, pero no demasiado grande.

El tour de Sandra Barrios por su camper sin filtros

La camper de Sandra Barrios y su “chófer” cuenta con los equipamientos básicos (placa para cocinar, fregadero, muebles de almacenaje e incluso nevera con congelador) aunque la economía del viaje también ha marcado su rutina diaria. Según ha revelado la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, la pareja ha ajustado su presupuesto para estas vacaciones. “Por aquí estamos un poco tiesos y hemos ido al super a por comida para no tener que desayunar, comer y cenar en la calle”, ha señalado mostrando sus provisiones.

El contar con una cama muy cómoda, una mesa plegable donde desayuna, un trastero y muchos compartimentos que son de lo más curiosos y característicos de las autocaravanas no quita el punto más crítico de la experiencia para la influencer. Esta viene con el tema de la higiene al calificar la zona de la ducha como “la parte más asquerosilla” y su negativa a utilizar el váter especial del vehículo.