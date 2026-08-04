Sandra Barrios ha mostrado sin tapujos la cara ‘B’ de sus vacaciones junto a su nueva ilusión. La que fuera exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘GH VIP’ ha hecho un recorrido sin filtros por la camper en la que están viajando sin esconder los inconvenientes y lo que menos le está gustando de esta experiencia sobre ruedas.
A través de su canal de Mediaset Infinity ‘Yo puedo by Sandra Barrios’, la influencer ha mostrado con naturalidad la que está siendo su casa estos días. Lejos de la idílica y perfecta imagen que suele proyectarse de la ‘camper life’, Sandra Barrios ha confesado los inconvenientes que se está encontrando de espacio y, principalmente, el problema de higiene que es con lo que más le está costando adaptarse.
“Os voy a enseñar mi casita durante estos días. Sin nada de postureo”, son las palabras con las que la ex de Juanpi Vegas ha comenzado advirtiendo lo que en su vídeo están a punto de ver. De la idílica presentación, Sandra Barrios ha pasado también a mostrar sin filtros la dificultad de convivir con varios perros en un espacio muy bien aprovechado, pero no demasiado grande.
La camper de Sandra Barrios y su “chófer” cuenta con los equipamientos básicos (placa para cocinar, fregadero, muebles de almacenaje e incluso nevera con congelador) aunque la economía del viaje también ha marcado su rutina diaria. Según ha revelado la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, la pareja ha ajustado su presupuesto para estas vacaciones. “Por aquí estamos un poco tiesos y hemos ido al super a por comida para no tener que desayunar, comer y cenar en la calle”, ha señalado mostrando sus provisiones.
El contar con una cama muy cómoda, una mesa plegable donde desayuna, un trastero y muchos compartimentos que son de lo más curiosos y característicos de las autocaravanas no quita el punto más crítico de la experiencia para la influencer. Esta viene con el tema de la higiene al calificar la zona de la ducha como “la parte más asquerosilla” y su negativa a utilizar el váter especial del vehículo.
“Eso es una cerdada”, ha dicho señalando a la taza del váter para a continuación contar lo que está haciendo ella con respecto a este tema. “Yo prefiero ir al campo y ya está que eso es abono para la tierra”, ha declarado de forma tajante.
El verdadero detonante para Sandra Barrios es una tarea básica cuando se viaja en autocaravana. Al referirse a la limpieza de las aguas residuales de esta, la creadora de contenido lo tiene claro: ella se echa a un lado y deja que su nueva ilusión sea el que se encargue de ello. “Aquí en este cuadradito están mis necesidades que hago dentro. El cual se llena, el cual tienes que vaciar y que hace el chófer porque a mí me da mucho asco”, ha reconocido.
Una experiencia que está siendo la que más le echa para atrás el repetir esta experiencia sobre ruedas. “Tengo muchas dudas de si habrá otra próxima vez porque eso de la higiene, regular”, ha admitido de la realidad del viaje en camper que está haciendo con su nueva ilusión tras su ruptura definitiva con Juanpi Vegas.