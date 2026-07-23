Sandra Barrios ha contado muchos detalles del gran bautizo que Noemí Salazar preparó para su hijo Antoñito a través de su canal de Mediaset Infinity ‘ Yo puedo by Sandra Barrios ’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ acudió como invitada al igual que algunos de sus compañeros de ‘GH VIP’ y no ha dudado en afear en público un gesto que tuvo Anita Williams y que ha ella no le ha gustado .

La lujosa celebración con banquete y fiesta a todo trapo que organizó la influencer e integrante de ‘Los Gipsy Kings’ sigue dando de qué hablar. Todo fue espléndido, tal como indica Sandra Barrios, pero esta no ha ignorado un episodio que allí se vivió, que protagonizó Anita Williams y que a ella no le ha gustado nada. “Sinceramente es que no lo entiendo. Yo no lo hago”, ha dicho antes de contar lo ocurrido.

La creadora de contenido acudió junto a Mario Jefferson, Gloria González y Anita Williams al bautizo de Antoñito, pero una vez dentro, algo cambió. Tras entrar juntos y pasarlo bien grabando vídeo y TikToks, Sandra Barrios recalca que su compañera de ‘GH VIP’ “desapareció”.

El feo gesto de Anita Williams en el bautizo del hijo de Noemí

Lo que fue una ausencia de unos minutos se convirtió en mucho más tiempo y solo a partir del ‘momento sillón’ en el que todos posaron para ser unos auténticos ‘Gipsy Kings’, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se volvió a dejar ver junto a ellos. “Entonces Anita volvió a desaparecer y se fue con las otras personas. ¿Qué pasa que somos como de reserva?”, es la queja que eleva Sandra Barrios de la actitud de su compañera.

Esta intermitencia y el irse con gente que al parecer le interesaría más son las faltas que Sandra Barrios le pone a Anita Williams. “Yo no dejo a mis amigos. Yo estuve toda la noche con Gloria, con Mario y con más personas que no conocía”, ha aclarado acerca de lo que ella ve a todas luces como un comportamiento convenido.