WAR 8: las mejores peleas de MMA, el sábado 6 de diciembre, en directo en Mediaset Infinity

La promotora WAR MMA, llevada por los hermanos Climent , ha establecido un cartel de lo más interesante para cerrar el 2025. Cuenta con varias peleas las cuales podría abrir puertas a ciertos luchadores importantes en el circuito internacional. El WAR es un evento donde los luchadores tratan de hacerse un hueco entre las MMA para, con suerte, llegar algún día a luchar el la máxima competición.

El próximo sábado 6 de diciembre los aficionados a las MMA tienen otra cita con WAR , esta vez será la octava velada. El evento se podrá seguir en directo a través del canal eventos de Mediaset Infinity , al igual que ocurre semanalmente con los partidos de la NFL . La velada dará comienzo a las 19:30 h en el Palacio Vistalegre de Madrid y podrás seguirlo gratis y en directo.

Uno de los combates estelares de la noche será el que enfrente a Gino van Steenis contra el mexicano Marco Antonio Elpidio. El español, que cuenta con pasado en organizaciones internacionales, busca volver a la senda de la victoria tras su última derrota.

Otra de las peleas más importantes será entre Pepe Torres, “El Sabor de la Ciudad” y el brasileño Buda. Torres llega con muchísima ambición y su participación en WAR 8 puede ser clave para su futuro próximo en las artes marciales mixtas.

Para acompañar a estas dos grandes peleas, tendremos la presencia del creador de contenido y luchador, Ibelky, quien se verá las caras contra Wroz en una pelea en todo por el todo.



Además, como no podía ser de otra manera, Leo Climent, el hijo del exentrenador de Ilia Topuria y organizar del evento, tendrá su oportunidad frente a Zoubair en un combate más que complicado.

El cartel principal lo cerrará García contra el italiano Barbara, donde el español tratará de hacer su trabajo en casa frente a todos los españoles.

El resto de los españoles que lucharán este sábado 6 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, a través de Mediaset Infinity serán: Pico, Schisano, Manguelo, Arenas y García contra Antúnez.



