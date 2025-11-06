Duelo final entre Cristian y Joon: el elegido de 'Uno de GH20' se conocerá en el estreno de 'Gran Hermano 20'

Con ello, el formato de Mediaset Infinity ' Uno de GH20 ' da por cerrada su búsqueda. Tras semanas de concurso y una convivencia intensa, el proceso ha desembocado en un duelo final entre Cristian y Joon . Solo uno de ellos se convertirá en el ganador de ' Uno de GH20 ' y, por tanto, en el candidato a entrar en la casa. Así lo avanzó Nagore Robles .

La incógnita se resolverá este jueves : el nombre del nuevo habitante de la casa de ' Gran Hermano 20' se desvelará en la gala de estreno en Telecinco , a partir de las 21:45 horas y con Jorge Javier Vázquez al frente.

En el programa, y después de recibir de Teresa Colomino el sobre con el veredicto, Nagore lanzó un mensaje que elevó la expectación: "En este sobre está el concursante de 'Gran Hermano 20'". A continuación, confirmó el momento del anuncio: "¡El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'!". Y añadió: "De momento habrá que esperar un poquito más para saber quién de vosotros dos será el concursante de la casa más famosa de la televisión".

Colomino, directora de casting, dejó alguna pista sobre el resultado final: "He coincidido con el público. La persona que hemos elegido es la persona que ha elegido la audiencia. Mañana saldremos de dudas y sabremos quién es".

Al cierre, Nagore Robles se despidió con un mensaje de agradecimiento a la audiencia y al equipo: "Ha sido un absoluto palcer estar aquí cada semana con todos vosotros. Gracias a los colaboradores y gracias a vosotros".

