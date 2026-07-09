San Juan de Luz, el escenario de la boda más importante del siglo XVII que ponía fin a décadas de guerra entre Francia y España

Viajeros Cuatro 09 julio 2026

San Juan de Luz fue mucho más que el escenario de una boda real: allí se selló la paz entre Francia y España y nacieron algunas de sus leyendas más curiosas

Hay pueblos que guardan secretos enormes entre sus callejuelas. San Juan de Luz, ese rincón pintoresco de la costa vasca francesa, es uno de ellos. Porque aquí, el 9 de junio de 1660, se celebró una de las bodas más trascendentales de la historia europea: la del rey Luis XIV de Francia con la infanta española María Teresa de Austria. Sí, el mismísimo Rey Sol pasó por el altar en este pequeño pueblo pesquero del País Vasco francés. Y no fue una boda cualquiera. Aquel enlace ponía fin a décadas de guerra entre Francia y España, sellando el Tratado de los Pirineos. María Teresa, hija del rey Felipe IV de España, cruzaba la frontera para convertirse en reina de Francia. El escenario elegido fue la Iglesia de San Juan Bautista, la segunda más grande del País Vasco francés, y todavía hoy puedes visitarla y sentir el peso de la historia en cada piedra.



La puerta tapiada y el macarrón que nació de una boda real Lo más curioso de la iglesia no está en el altar, sino en una puerta. Según cuenta la leyenda, tras salir los reyes de la ceremonia, la puerta fue tapiada para que nadie más pudiera cruzarla después del Rey Sol. Nadie era tan noble ni tan importante como para seguir sus pasos. Romántico, ¿verdad? Pues bien, la realidad es bastante más prosaica: la puerta fue cerrada nueve años después... simplemente porque se quedó pequeña y hubo que hacer una más grande. Pero en San Juan de Luz prefieren quedarse con la leyenda, y la verdad es que les damos la razón.

Antes de la ceremonia, Luis XIV pasó cuarenta días en la Casa Luis XIV, en la plaza del mismo nombre, separado de su prometida como mandaba la tradición. Y entre los regalos de boda que recibió la pareja real figuraba un dulce que hoy sigue siendo el orgullo del pueblo: el macarrón de la Maison Adam, una receta secreta que se elabora desde 1660 y que ya va por la decimotercera generación de la misma familia. Ojo, no confundas este macarrón con el parisino de colores que conoces. El de San Juan de Luz es una masa única, sin relleno, con un sabor intenso a almendra y una textura esponjosa y suave que recuerda a un almendrado navideño. ¿El precio? Caros, sí, pero quien los prueba repite. La receta sigue siendo un secreto celosamente guardado entre los hermanos que hoy los elaboran.