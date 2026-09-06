El parque natural valenciano alberga más de 350 especies de aves y se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la observación ornitológica. Entre ellas destaca la cerceta pardilla, una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa.

La Albufera, un paraíso para el 'birdwatching'

La Albufera es conocida por sus arrozales, sus atardeceres y su relación con la gastronomía valenciana. Pero este parque natural, situado a apenas diez kilómetros de Valencia, es también uno de los humedales más importantes del Mediterráneo.

Lagunas, marjales, dunas, bosques mediterráneos y campos de arroz forman un mosaico de hábitats que da cobijo a más de 350 especies de aves, tanto residentes como migratorias.

Flamencos, garzas, cormoranes, gaviotas y charranes son algunas de las especies que pueden observarse en este entorno. La variedad cambia según la época del año, haciendo de la Albufera un destino especialmente atractivo para practicar birdwatching.