El parque natural valenciano alberga más de 350 especies de aves y se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la observación ornitológica. Entre ellas destaca la cerceta pardilla, una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa.
La Albufera es conocida por sus arrozales, sus atardeceres y su relación con la gastronomía valenciana. Pero este parque natural, situado a apenas diez kilómetros de Valencia, es también uno de los humedales más importantes del Mediterráneo.
Lagunas, marjales, dunas, bosques mediterráneos y campos de arroz forman un mosaico de hábitats que da cobijo a más de 350 especies de aves, tanto residentes como migratorias.
Flamencos, garzas, cormoranes, gaviotas y charranes son algunas de las especies que pueden observarse en este entorno. La variedad cambia según la época del año, haciendo de la Albufera un destino especialmente atractivo para practicar birdwatching.
Entre todas ellas hay una especialmente importante para la conservación de los humedales: la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris).
Esta pequeña anátida se encuentra entre las aves acuáticas más amenazadas de Europa. La pérdida y degradación de los humedales han reducido sus poblaciones y han convertido su conservación en uno de los grandes retos para la protección de la biodiversidad.
La Albufera es uno de los enclaves fundamentales para su conservación, ya que sus lagunas, marjales y arrozales ofrecen espacios adecuados para su alimentación y reproducción.
La presencia de especies como la cerceta pardilla demuestra la importancia de conservar los humedales mediterráneos. En la Albufera, el agua y los arrozales forman un ecosistema en el que la actividad humana y la naturaleza están estrechamente conectadas.
El parque cuenta además con diferentes puntos desde los que observar aves, una actividad que permite descubrir esta biodiversidad mientras se conoce mejor la necesidad de protegerla.
Practicar birdwatching en la Albufera es, por tanto, mucho más que observar aves: es acercarse a uno de los ecosistemas más valiosos de la Comunitat Valenciana.