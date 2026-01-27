'María Corleone' llega a Mediaset Infinity: martes 3 de febrero, gran estreno con dos capítulos

Llega a Mediaset Infinity una historia que te atrapará: 'María Corleone' desembarca el 3 de febrero con los dos primeros episodios en exclusiva y gratis de esta cautivadora serie italiana. Toda la semana podrás adentrarte en el intrigante mundo de esta producción protagonizada por Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Federica De Cola y Fortunato Cerlino.



'María Corleone' describe la historia de una joven diseñadora de Palermo, envuelta en el oscuro mundo de la mafia tras un trágico asesinato familiar. Un thriller vibrante que mezcla amor, venganza y la dura decisión entre la justicia y las lealtades familiares.



María, interpretada por Rosa Diletta Rossi, aspira a escalar en el mundo de la moda por sus propios logros, sin depender del peso de su apellido. Abandona su natal Palermo por Milán, cambiando de apellido y abriéndose camino en una prestigiosa firma de moda.



Sin embargo, justo cuando su carrera está despegando, una celebración familiar se convierte en tragedia: un asesinato sacude el hogar de los Corleone. El doloroso evento marca el inicio de un torbellino de poder y venganza dentro de la mafia siciliana. María se debate entre persistir en sus sueños o liderar a los suyos, desafiando las normas patriarcales del crimen organizado.

Los protagonistas de 'María Corleone'



Rosa Diletta Rossi, originaria de Roma y nacida en octubre de 1988, es reconocida por su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión gracias a papeles como en la serie 'Suburra'. Su interpretación en 'María Corleone' reafirma su talento para dar vida a personajes complejos.