Leila confirma su relación con David y desvela que Atamán quiso volver con ella para hacerles daño: “Intentó besarme”

LIDLT 16 junio 2026

Los canarios protagonizaron uno de los reencuentros más tensos y dejaron claro que entre ellos jamás podrá haber una relación cordial

Atamán y Leila llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ para confirmar sus once años de amor y para que ella le demostrara a él que realmente creía en la pareja, pero nada salió como esperaban. Leila cayó en la tentación con David, con quien se marchó en su ‘hoguera final’ y Atamán se dejó llevar besando a varias solteras y, también, traspasó todos los límites con Irini, un viejo amor del pasado. Más alejados que nunca, los que fueran pareja se han reencontrado en ‘La isla de las tentaciones: tres meses después’ con mucho que decirse todavía y protagonizando fuertes enfrentamientos.

Atamán confiesa que tenía la esperanza de poder volver con Leila Atamán fue el primero en llegar y lo hacía muy nervioso. Mucho más se puso al ver las imágenes de su paso por el reality: el canario confesó que lo que más le había impactado era verse “suplicando amor”: “Me da pena verme así, para mí la ‘hoguera final’ fue durísima. Yo no hubiera sido capaz de irme, delante de la persona con la que llevaba once años, con otra persona, y más con la que le fui infiel; porque yo fallé, pero, al final, quien falló primero y rompió todos los pactos fue ella”, aseguró. Con un nudo en la garganta, Atamán le confesó a Sandra Barneda que jamás había pensado que se vería en esa situación: “Me prometió tanto que confiaba mucho en ella”. La presentadora le recordó entonces que él también había caído en la tentación, pero Atamán se justificó: “Lo hice para evadirme de lo que realmente me estaba haciendo mal”.

Atamán explicó que la vuelta a Canarias fue muy dura. Una vez allí, dejó todo y se marchó lejos de Leila, pero tuvo que enfrentarse a una conversación con su familia: “La cara de mi abuela fue un poema”. Diciendo estas palabras, Atamán se rompió, y Leila, que estaba escuchando todo desde una sala cercana, también. El canario le reconoció a Sandra Barneda que todavía no está bien, no ha sanado su herida y eso, a veces, le hace sentir “tonto”. Además, confesó que, en varias ocasiones, cuando se habían encontrado por el perro que tienen en común, tenía la esperanza de que ella se hubiera arrepentido y quisiera volver con él: “Me gustaba verla”. Un enfrentamiento cargado de reproches Leila también llegó muy nerviosa al encuentro y, tras haber escuchado a Atamán y después de ver las imágenes de su paso por el programa, tuvo algo claro: “No todo es querer, y creo que Atamán no me quiere bien”. Para ella, ese era uno de los grandes problemas de su relación, sumado a que no tenía claro qué sentía después de tantos años juntos.

Todo eso hizo que se encendiera “una chispa” con David. Una atracción a la que no pudo resistirse y que le hacía recordar que ya no sentía lo mismo por Atamán. Al escuchar estas palabras, el canario se enfadó tanto que salió de la sala en la que se encontraba y se presentó ante Leila aplaudiendo, según él, “la película que se estaba montando”. La tensión creció en segundos y el enfrentamiento no tardó en llegar. “Tienes dependencia por mí, nada más, eso no es amor”, le espetó Leila. Él, fuera de sí, se levantó y salió al jardín, donde rompió a llorar desconsoladamente. La situación se complicaba por momentos. Con Leila llorando y Atamán destrozado, la presentadora salió para intentar que el canario volviera y pudiera tener una necesaria conversación con su expareja, pero la guerra entre ambos parecía no tener fin. Él la acusaba de “peliculera”, ella se defendía asegurando que lo único que había hecho era “ser sincera”, pero él continuaba: “Me trajiste aquí para reírte de mí en mi cara”.

David se enfrenta a Atamán por Leila En un punto que parecía no tener retorno, la llegada de David no hizo más que empeorar las cosas. Pese a que Leila aseguró no estar enamorada, sí confesó estar “ilusionada” con el soltero, con quien continua su relación: “Estamos súper bien, juntos, igual que en la isla o mejor”. Las caras y comentarios de Atamán no gustaron nada a David, que no dudó en defender a su chica. Ante la tensión, Sandra intervino: “Os voy a pedir que os respetéis”, pero su petición no fue escuchada. Las muecas de los tres no cesaban, los comentarios por lo bajo tampoco, y todo estalló cuando David aseguró que “no estoy enamorado de Leila, pero sí ilusionado, se podría decir que la quiero”. El enfrentamiento entre Leila y Atamán volvió a subir de tono y David no dudó en intervenir: “Si te metes con ella, te metes conmigo, le dices cosas muy feas”. La situación fue a más y, tras una tensa conversación, el tentador desveló la verdad sobre su relación con Leila: “Sí, somos novios”.