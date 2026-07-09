Laura Ulldemolins habla de la difícil relación con su padre: “Me ha afectado con los hombres”

Laura Ulldemolins, de ‘Casados a primera vista’ , ha hablado con total sinceridad sobre uno de los aspectos más personales y delicados de su vida: la relación que ha mantenido con su padre . La influencer se ha abierto por completo para hacer un repaso desde su infancia hasta ahora sobre un vínculo que le ha dejado una profunda huella y que a su forma de entender le ha condicionado el resto de sus relaciones.

No es la primera vez que la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ deja constancia que no es buena la relación que ha tenido con su padre, pero sí es la primera en la que ha abordado sin filtros lo que ha pasado entre ellos y lo que le ha influido a ella en cómo se ha relacionado con los hombres a lo largo de su vida. Lo ha hecho en su canal de Mediaset Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’.

Lejos de ocultar las dificultades o de pintar una realidad bonita, la catalana ha puesto nombre y descripción completa a su herida. “Mi infancia ha sido buena y jodida a la vez. He tenido siempre una relación un poquito mala, por no decir malísima con mi padre desde pequeñita”, ha reconocido.

Una relación que ha marcado su vida sentimental

La actual novia de Borja, tras el giro de guion que se produjo después de ‘Casados a primera vista’ ha sido categórica al decir que ella y su hermana “han tenido a un padre ausente” que prefería en los fines de semana “irse por ahí en vez de estar con sus hijas”. Una situación que le produce dolor al igual que muchas otras que dice que con el tiempo ha perdonado y también empatizado con él.

“Ellos me tuvieron muy joven y al final nadie nace sabiendo ser padre o madre”, es como Laura justifica esas ausencias y el no haber tenido la infancia “idílica” que esperaba. El poner nombre a estas situaciones y el haber tenido recientemente algunas conversaciones le han servido para perdonar y entender también algunos de sus comportamientos.