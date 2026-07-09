Laura Ulldemolins habla de la difícil relación con su padre: “Me ha afectado con los hombres”

Laura Ulldemolins, de ‘Casados a primera vista’, ha hablado con total sinceridad sobre uno de los aspectos más personales y delicados de su vida: la relación que ha mantenido con su padre. La influencer se ha abierto por completo para hacer un repaso desde su infancia hasta ahora sobre un vínculo que le ha dejado una profunda huella y que a su forma de entender le ha condicionado el resto de sus relaciones.
No es la primera vez que la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ deja constancia que no es buena la relación que ha tenido con su padre, pero sí es la primera en la que ha abordado sin filtros lo que ha pasado entre ellos y lo que le ha influido a ella en cómo se ha relacionado con los hombres a lo largo de su vida. Lo ha hecho en su canal de Mediaset Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’.
Lejos de ocultar las dificultades o de pintar una realidad bonita, la catalana ha puesto nombre y descripción completa a su herida. “Mi infancia ha sido buena y jodida a la vez. He tenido siempre una relación un poquito mala, por no decir malísima con mi padre desde pequeñita”, ha reconocido.
La actual novia de Borja, tras el giro de guion que se produjo después de ‘Casados a primera vista’ ha sido categórica al decir que ella y su hermana “han tenido a un padre ausente” que prefería en los fines de semana “irse por ahí en vez de estar con sus hijas”. Una situación que le produce dolor al igual que muchas otras que dice que con el tiempo ha perdonado y también empatizado con él.
“Ellos me tuvieron muy joven y al final nadie nace sabiendo ser padre o madre”, es como Laura justifica esas ausencias y el no haber tenido la infancia “idílica” que esperaba. El poner nombre a estas situaciones y el haber tenido recientemente algunas conversaciones le han servido para perdonar y entender también algunos de sus comportamientos.
Por su parte al abordar este tema tan complicado para ella, la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ también ha hecho examen de conciencia. “Yo tampoco he sido una niña ejemplar”, ha reconocido, aunque mucha de su rebeldía fuese una forma de llamar su atención. “Toda la vida he estado buscando su validación y eso me ha afectado con los hombres”, ha admitido.
En esa búsqueda de afectos de los que habla Laura, esta ha contado que se ha perdido mucho y que ha tenido muchos problemas. En concreto, por el perfil de hombre en el que se ha fijado a lo largo de su vida. “Siempre me han gustado los tíos malos, los que no me quieren”, ha expresado de lo que ella dice que siempre ha sentido.
Pero no todo lo que ha contado la influencer a sus seguidores ha sido malo. En la actualidad, ella y su padre se están dando una oportunidad. “Ahora estamos mejor que nunca”, ha contado Laura Ulldemolins, bromeando en el vídeo a si esto se debe a porque está viviendo en Sevilla y hay una distancia entre ellos.
Independientemente de su toque de humor, la catalana está trabajando con su progenitor por mejorar su relación. “Hemos ido a terapia”, admite para establecer relaciones, sanar vínculos y afrontar las heridas del pasado con un presente y futuro más optimistas.