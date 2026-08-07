Mar Ruiz se retira el ácido hialurónico de los labios y enseña el resultado: “Os vais a asustar”

A mar abierto by Mar Ruiz 07 agosto 2026

Mar Ruiz, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10', ha enseñado sus labios naturales tras retirarse el ácido hialurónico: su gran antes y después

Mar Ruiz se ha retirado el ácido hialurónico de los labios. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ se ha lanzado finalmente a quitarse retoque estético y ha comprobado que el miedo que sentía al dolor no ha sido tanto después de la intervención médica. que había llegado a un punto en el que no se reconocía. A través de su canal ‘A mar abierto’, la ex de Christian ha enseñado el resultado final. La influencer está en una etapa de cambios y después de enseñar la reforma de su dormitorio y armario, Mar ha confesado que quería retirarse el ácido hialurónico de los labios, pero el miedo le impedía dar ese paso. “Me preocupaba el dolor y el tema de los hematomas. He visto casos en los que se les pone lila entera”, ha dicho tras pasar por la clínica estética.

Antes de dar el paso definitivo, la creadora de contenido se ha sometido a una prueba de alergia para evitar llevarse un susto. “Este producto te inflama mucho y para descartar que sea una reacción prueban primero en el brazo y luego te lo inyectan en los labios”, ha advertido antes de mostrar su nueva realidad. Mar reacciona al ver sus labios tras la intervención Para lucir ahora unos labios naturales, Mar Ruiz se ha pinchado hialuronidasa, que sirve para descomponer el ácido hialurónico. "No duele no tanto como pensaba. Bastante soportable. Os vais a asustar porque como os he dicho se hincha muchísimo ", ha reconocido la exparticipante de ‘LIDLT’ tras este nuevo tratamiento. Tras pasar el peor trago, la influencer ha aparecido ante las cámaras con los labios tapados por sus manos. Ella misma ha querido ver el resultado a la vez que se lo ha enseñado a sus seguidores y se ha quedado impactada por la inflamación. “Menuda monstruosidad”, ha alcanzado a decir, aunque le han dicho que no se preocupe y que ese volumen bajará en las próximas horas.

Mar Ruiz se quita el ácido de los labios y enseña el resultado