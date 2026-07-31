A mar abierto by Mar Ruiz 31 julio 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' confiesa cuál es el accesorio más caro de su armario y muestra sus prendas y la organización de su cuarto

Mar Ruiz está dispuesta a que sus seguidores la conozcan muy bien y para ello no duda en hablar de una de sus cosas favoritas. Después de desvelar que ha tenido una recaída con Christian tras romper su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha enseñado su armario y no ha dudado en desvelar el precio de sus prendas más exclusivas. A través de su canal ‘A mar abierto’ en Infinity, la influencer ha mostrado una parte de ella, aunque ha admitido que no es una persona que se gaste mucho en ropa. Eso sí, para ocasiones especiales, como es el caso de su graduación universitaria, la Mar tuvo que hacerse hasta con dos vestidos y ha contado la historia de lo que le pasó.

Pese a lo que muchos podrían pensar, la creadora de contenido no es de las que se fijen mucho en la marca ni tenga especial interés en gastarse una fortuna en prendas carísimas. Y, para muestra, la propia Mar ha abierto su armario y ha sacado sus prendas más exclusivas. Las prendas más exclusivas y caras del armario de Mar La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ no tiene reparos a la hora de hablar sobre sus pertenencias más queridas y se ha sincerado sobre lo que le pasó con su vestido de graduación que le obligó a cambiar de planes. “Lo pedí por Vinted de segunda mano. Tuve que llevarlo a arreglar, no quedó bien el arreglo y tuve que comprarme otro”, ha confesado la influencer del contratiempo que le hizo buscarse una alternativa y gastarse el doble de precio. ¿Cuánto? “A mí, sí me parece caro”, admite de la cantidad que le costó todo y que descubre en el vídeo.

Mar Ruiz abre las puertas de su armario: sus prendas y colocación