Mar Ruiz ha hablado con total sinceridad sobre cómo ha evolucionado la relación con sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones 10’ tras finalizar el programa. A través de su canal ‘A mar abierto’ en Infinity, la influencer ha reconocido que no mantiene el contacto con todas sus compañeras y, con alguna de ellas, el vínculo se ha roto por completo.
“Está un poco dividido el grupo”, ha reconocido la que fuese con Christian a ‘La isla de las tentaciones 10’. Al igual que su relación no logró superar la prueba, tampoco lo han podido hacer la unión con todas las chicas con las que compartió experiencia. Pese a que admita que hay personas cuya “relación es nula”, sí que están todas en un grupo y eso no afecta para que fluya conversación entre todas.
La creadora de contenido ha explicado que su intención desde el principio fue el mantener contacto con todas, pero no todas las amistades que surgieron han sobrevivido al terminar el programa. “Las que considero compañeras no me han fallado nunca. Con quien he tenido problemas desde el minuto uno no la considero ya compañera, entonces no me ha fallado porque no es nada que no me pudiese esperar”, ha zanjado.
Mar Ruiz no ha tenido ningún reparo en decir los nombres de las personas con las que tiene más contacto, aunque ha preferido no revelar el nombre de con la que tiene menos contacto o nula relación. “No tienes por qué llevarte bien con una persona solo porque sea de un mismo grupo”, ha dicho con naturalidad sobre la situación con la que se ha encontrado fuera.
Muchos fans esperaban que los lazos creados durante la convivencia e incluso las rencillas del pasado pudieran enterrarse, como era en el caso de la de Bayan Al Masri. Pero la mallorquina ha demostrado que la realidad ha sido diferente en algunos casos y no le ha importado contarlo en su canal.
“Intentamos tener una cordialidad dentro de lo que se pueda”, ha confesado, aunque lo cierto es que Mar ha cortado lazos con una persona y asegura que “no es una mala decisión”. Con la sinceridad que le ha caracterizado en todo momento y el mostrarse tal y como es, la exparticipante de ‘LIDLT’ ha admitido que no todos los comportamientos fuera le han convencido y no va a forzar nada que no le salga fuera.
Sí que se ha mojado a la hora de hablar de las que son sus dos pilares fundamentales y con las que el vínculo es más estrecho por cosas que han compartido. Con las que conectó más desde el principio fue con Ainhoa y Julia. “’Villa Pena’, literalmente”, ha expresado con humor haciendo referencia a lo que sufrieron todas por sus parejas en República Dominicana. “Compartimos el dolor y la pena. Hicimos mucha piña y esa piña sigue fuera”, ha reconocido orgullosa de lo que han construido a partir de ‘LIDLT 10’.
Sin guardar rencores ni queriendo forzar nada, Mar Ruiz admite que prefiere quedarse con los buenos momentos vividos durante la experiencia y ve normal que, una vez terminado el programa, cada una de ellas siga su propio camino y que no todas las amistades tengan continuidad. “Tenemos un grupo de todas que está aunque una no se hable con alguna", asegurando que pese a esos roces no hay mal rollo entre ellas.