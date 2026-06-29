Mar Ruiz ha hablado con total sinceridad sobre cómo ha evolucionado la relación con sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones 10’ tras finalizar el programa. A través de su canal ‘ A mar abierto ’ en Infinity, la influencer ha reconocido que no mantiene el contacto con todas sus compañeras y, con alguna de ellas, el vínculo se ha roto por completo.

“Está un poco dividido el grupo”, ha reconocido la que fuese con Christian a ‘La isla de las tentaciones 10’. Al igual que su relación no logró superar la prueba, tampoco lo han podido hacer la unión con todas las chicas con las que compartió experiencia. Pese a que admita que hay personas cuya “relación es nula”, sí que están todas en un grupo y eso no afecta para que fluya conversación entre todas.

La creadora de contenido ha explicado que su intención desde el principio fue el mantener contacto con todas, pero no todas las amistades que surgieron han sobrevivido al terminar el programa. “Las que considero compañeras no me han fallado nunca. Con quien he tenido problemas desde el minuto uno no la considero ya compañera, entonces no me ha fallado porque no es nada que no me pudiese esperar”, ha zanjado.

Algunas amistades no sobrevivieron tras 'LIDLT 10'

Mar Ruiz no ha tenido ningún reparo en decir los nombres de las personas con las que tiene más contacto, aunque ha preferido no revelar el nombre de con la que tiene menos contacto o nula relación. “No tienes por qué llevarte bien con una persona solo porque sea de un mismo grupo”, ha dicho con naturalidad sobre la situación con la que se ha encontrado fuera.

Muchos fans esperaban que los lazos creados durante la convivencia e incluso las rencillas del pasado pudieran enterrarse, como era en el caso de la de Bayan Al Masri. Pero la mallorquina ha demostrado que la realidad ha sido diferente en algunos casos y no le ha importado contarlo en su canal.