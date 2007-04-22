Desarrollado por Mundo Ficción para Publiespaña con el respaldo de la marca Coca Cola, que ha querido llevar la vida de los bares a una serie de televisión, 'I+B' ('Ir Más a los Bares') es una novedosa microserie con capítulos de entre 3 y 5 minutos de duración inspirada en la campaña 'Benditos bares' y que tiene como protagonistas, productores y guionistas a Alfonso Sánchez y Alberto López, que han dado vida a los compadres sevillanos Rafi y Fali en 'La noche de José Mota'. Esta ficción sigue las divertidas visisitudes de Sixto (Alfonso Sánchez) y Manolo (Alberto López), los camareros del I+B donde, además de trabajar como barmans, ejercen de mentores, cómplices, consejeros, filósofos, consejeros y colegas de la singular "flora y fauna" del establecimiento. Tras compartir largos años de trabajo juntos, Sixto, un pragmático urbanita con memoria elefantina, y Manolo, un claro exponente del slow-time oriundo de un barrio de pescadores malagueño, han descubierto que cada día la persiana metálica del bar se leva

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