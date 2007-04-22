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La Que Se Avecina
19:32-21:16
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La Que Se Avecina
21:16-22:55
Cine: 'shoot'em Up (en El Punto De Mira)'
22:55-00:29
La Que Se Avecina
00:29-01:58
La Que Se Avecina
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La Que Se Avecina
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La Que Se Avecina
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Miramimusica
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¡toma Salami!
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Love Shopping Tv Fdf
07:19-07:49
Aída
07:49-08:42
Aída
08:42-09:43
Aída
09:43-10:43
Aída
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Aída
11:51-12:58
La Que Se Avecina
12:58-14:49
La Que Se Avecina
14:49-16:36
La Que Se Avecina
16:36-18:32
La Que Se Avecina
18:32-20:21
La Que Se Avecina
20:21-22:14
Series con ADN Factoría de Ficción
Las aventuras y desventuras de una alocada comunidad de vecinos situada en la ficticia urbanización de Mirador de Montepinar.
Mi lista
La que se avecina
Comedia
Spin-off de la popular telecomedia '7 Vidas'. La historia empieza cuando Aída, tras heredar la casa de su padre, se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre, al tiempo que intenta sacar la familia adelante.
Mi lista
Aída
Comedia
Comedia coral en la que los protagonistas, unos jóvenes urbanitas, deciden cambiar sus vidas en la ciudad y marcharse a un pueblo abandonado para empezar de cero, chocando con las costumbres de los habitantes de esta localidad.
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El pueblo
Comedia
Una familia numerosa y urbana de siete miembros es la principal protagonista de 'Los Serrano', la mítica comedia familiar que Telecinco emitió durante siete temporadas con un enorme éxito de audiencia. La serie muestra cómo un reciente matrimonio entre un viudo y una divorciada, con sus respectivos hijos, inicia una nueva andadura común bajo un mismo techo.
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Los Serrano
Comedia
Más comedia
La sitcom española con más éxito. Todo comienza con la milagrosa recuperación de David, que despertó del coma 18 años después, y sigue con la vida de un grupo de amigos que, además, son vecinos y compañeros de trabajo.
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7 vidas
Comedia
Historia de un grupo de mujeres normales, madres, trabajadoras… que un buen día se verán envueltas en un asesinato que hará que sus vidas cambien por completo. Pero pasar de ser cuatro señoras de barrio a ser catalogadas como cuatro peligrosas criminales tiene su aquel.
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Señoras del (h)AMPA
Comedia
Versión española de gran éxito de audiencia de la popular telenovela colombiana 'Yo soy Betty la fea', que ha conocido diversas versiones en varios países con argumentos similares. La serie, que en su día se emitió en Telecinco, cuenta como Beatriz Pérez Pinzón, una chica de 27 años muy fea pero bastante inteligente, entra a trabajar en la conocida revista de tendencias Bulevar 21. Allí se enamora de su jefe, Álvaro Aguilar, el joven y recientemente nombrado director de esta revista.
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Yo Soy Bea
Comedia
Una fauna de variadas criaturas de distintos tamaños, gustos y aficiones acuden como abejas a un panal a su cita diaria. Estas peculiares criaturas se encuentran y se relacionan en un territorio a veces hostil, a veces amable y siempre disparatado, un lugar que no es ni una oficina ni un bar ni una comunidad de vecinos. Tampoco es la sabana africana: es un gimnasio de barrio, un microcosmos muy particular donde se suceden las hilarantes historias que formarán las tramas de “Gym Tony”.
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Gym Tony
Comedia
Hasta el momento siempre se han reflejado las cuestiones de pareja bajo el prisma femenino. Pero ha llegado el momento de que tres hombres decididos, perdidos en sus relaciones, rompan con los tabúes y sus inseguridades y se atrevan a cuestionarse cómo encontrar respuestas que la humanidad aún no ha resuelto. Las mujeres reclaman más información sobre lo que piensan los hombres... ¡y la van a tener! 'Cuestión de Sexo' es una sitcom que plantea en clave de comedia las relaciones de pareja en la actualidad bajo una perspectiva masculina, a partir de las historias de tres parejas de amigos: Diego y Alba, con varios años casados y padres de Sofía; Elena y Gabi y Verónica y Óscar.
Mi lista
Cuestión de Sexo
Comedia
Las divertidas situaciones que se dan en la convivencia de una joven pareja, una adulta y otra que lleva 40 años casada: sus discusiones, su día a día y sus relaciones amorosas. Una mirada llena de humor a los problemas de la convivencia, los celos, el trabajo, la monotonía o la falta de dinero.
Mi lista
Escenas de matrimonio
Comedia
"Chiringuito de Pepe” narra la historia de Sergi Roca, una chef de alta cocina con fama mundial que se ve en la obligación de acudir a un chiringuito de playa situado en Peñíscola con el objetivo de salvarlo de su inminente ruina. Allí conocerá a la singular familia que regenta el establecimiento: el dueño, Pepe Leal; su hijo Vicente; y su sobrino Dani.
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Chiringuito de Pepe
Familiar
Divertida y emotiva comedia en la que un padre descubre que es capaz de hacer cualquier cosa por estar cerca de sus hijos: hasta hacerse pasar por una mujer.
Mi lista
Ella es tu padre
Comedia
“Anclados” es una comedia coral, rompedora, moderna y pegada a la actualidad que gira en torno al día a día de la singular tripulación de un crucero de semilujo y de las comprometidas situaciones a las que dará lugar su convivencia en esa inmensa ciudad flotante.
Mi lista
Anclados
Comedia
En 'Aquí Paz y después Gloria', que Telecinco produce en colaboración con Producciones Mandarina, Antonio Resines dará vida a Paco y a Ángel, dos gemelos idénticos en su aspecto pero como la noche y el día en todo lo demás: Paco es juerguista, caradura, un hombre golfo y divertido que se dedica al timo y la estafa que ha convertido a su secretaria Gloria (Nazaret Jiménez) en su amante. Ángel es sacerdote en el barrio de La Vega.
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Aquí Paz y después Gloria
Comedia
Una historia en la que la cabeza de familia es la responsable, cabal y madura hermana mediana, Carlota (papel interpretado por Alexandra Jiménez), de la cual todos dependen y a la cual todos recurren para solucionar sus intereses variopintos y particulares.
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Familia
Comedia
Juanjo Puigcorbé, Mariana Cordero, Norma Ruiz, Marta Belenguer, Ismael Martínez y Julio Arrojo protagonizan Cuñados. Se quieren y respetan, pero las múltiples discusiones, las rivalidades fraternales, las disputas de pareja y las viejas rencillas están haciendo estragos en su vida familiar y sentimental.
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Cuñados
Comedia
Desarrollado por Mundo Ficción para Publiespaña con el respaldo de la marca Coca Cola, que ha querido llevar la vida de los bares a una serie de televisión, 'I+B' ('Ir Más a los Bares') es una novedosa microserie con capítulos de entre 3 y 5 minutos de duración inspirada en la campaña 'Benditos bares' y que tiene como protagonistas, productores y guionistas a Alfonso Sánchez y Alberto López, que han dado vida a los compadres sevillanos Rafi y Fali en 'La noche de José Mota'. Esta ficción sigue las divertidas visisitudes de Sixto (Alfonso Sánchez) y Manolo (Alberto López), los camareros del I+B donde, además de trabajar como barmans, ejercen de mentores, cómplices, consejeros, filósofos, consejeros y colegas de la singular "flora y fauna" del establecimiento. Tras compartir largos años de trabajo juntos, Sixto, un pragmático urbanita con memoria elefantina, y Manolo, un claro exponente del slow-time oriundo de un barrio de pescadores malagueño, han descubierto que cada día la persiana metálica del bar se leva
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Ir más a los bares
Comedia
¡Los capítulos favoritos de La que se avecina!
Revive las divertidas aventuras y desventuras del Mirador de Montepinar con la selección de los capítulos más populares de la serie.
Episodios completos
"Mirador de Montepinar" es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo. Los nuevos vecinos comienzan a mudarse a "Mirador de Montepinar".
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Capítulo 1
Episodio completo
22 abr 2007 | Telecinco
79 MIN
Una serie de desastres se ciernen sobre “Mirador de Montepinar”: la Agencia Tributaria acosa el imperio empresarial de Antonio Recio; Maite y Amador están a punto de perder a sus hijos definitivamente.
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Capítulo 100
Episodio completo
24 nov 2014 | Telecinco
86 MIN
Su vida está vacía y carece de sentido. Para combatir la crisis existencial que sufre, Estela decide volcar sus esfuerzos en los demás montando un centro de mayores en la casa de su hija.Presa de una crisis existencial, Estela pide consejo a Judith para reconducir y dar sentido a su vida.
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Capítulo 41
Episodio completo
02 sep 2009 | Telecinco
88 MIN
Tras regresar de Albacete, donde su madre Justi le ha aleccionado para que encauce su caótica vida, Amador llegará a “Mirador de Montepinar” con una férrea determinación: conquistar nuevamente a Maite.
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Capítulo 68
Episodio completo
01 oct 2012 | Telecinco
91 MIN
Vicente y Fermín se dan el 'sí, quiero', y lo hacen en un palacete del siglo XVIII. La larga lista de espera del espectacular inmueble les obligará a poner en marcha un ingenioso plan para que una pareja les ceda su turno.
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Capítulo 141
Episodio completo
21 dic 2017 | Telecinco
94 MIN
Adora a su hija, se preocupa por su mujer y siente profunda antipatía por su yerno: esa es la actitud de la que hace gala el padre de Berta, personaje a quien da vida Carlos Larrañaga.
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Capítulo 36
Episodio completo
29 jul 2009 | Telecinco
88 MIN
Antonio Recio convoca una junta de vecinos para no pasar solo la Nochevieja tras la marcha de Berta, y Enrique Pastor regresa a su casa tras ser liberado de su secuestro.
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Capítulo 43
Episodio completo
31 dic 2009 | Telecinco
82 MIN
Son muchas las situaciones que Enrique Pastor ha tenido que reconducir debido a la desacertada gestión de la regidora.
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Capítulo 102
Episodio completo
08 dic 2014 | Telecinco
98 MIN
Estela tiene tal deseo de ser madre que sufre un embarazo psicológico. En la comunidad de vecinos, la indignación se desata al quedarse sin TV por el apagón analógico.
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Capítulo 49
Episodio completo
23 jun 2010 | Telecinco
94 MIN
La huelga de los servicios de limpieza del Ayuntamiento ha provocado un desastre en “Mirador de Montepinar”: cubos desbordados por la basura y un insoportable hedor indignan a los residentes del lujoso complejo inmobiliario.
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Capítulo 71
Episodio completo
22 oct 2012 | Telecinco
86 MIN
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