El negocio de la cosmética coreana: cada ciudadano gasta una media de 500 euros al mes en artículos de belleza

Viajeros Cuatro 23 julio 2026

La industria cosmética emplea a unas 250.000 personas en Corea del Sur, donde cada ciudadano gasta de media unos 500 euros al mes en belleza

La cosmética coreana se ha convertido en un referente mundial de la belleza y los cuidados de la piel, y 'Viajeros Cuatro' ha podido comprobarlo de primera mano al acompañar a Sara a someterse a un tratamiento facial en una clínica del país asiático. Según se ha mostrado en el reportaje, la industria cosmética surcoreana emplea a unas 250.000 personas y mueve alrededor de 14.000 millones de dólares.

Cosmética coreana: un tratamiento facial paso a paso Sara ha visitado una de las muchas clínicas estéticas que operan en Corea del Sur, donde los clientes reciben un trato exclusivo. Tal y como ha explicado una profesional del centro, el procedimiento comienza con un lavado facial y continúa con un exfoliante, un protocolo habitual en los tratamientos de belleza coreanos. "Las clínicas tratan a los clientes como si fueran reyes", se ha señalado durante el reportaje, destacando la cultura del cuidado personal que impregna la sociedad surcoreana.