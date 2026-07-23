Guía definitiva de Seúl: todo lo que tienes que saber para no perderte nada de la ciudad de los contrastes

Viajeros Cuatro 23 julio 2026

‘Viajeros Cuatro’ visita el País Vasco Francés en su cuarta entrega, una zona donde conviven tradición milenaria y modernidad extrema

Hay ciudades que sorprenden por sus monumentos y otras que conquistan por sus contrastes. Seúl pertenece a esta última categoría. La capital de Corea del Sur es un destino donde los templos y palacios centenarios comparten horizonte con rascacielos de cristal, donde la última tecnología forma parte de la vida cotidiana y donde la tradición sigue muy presente en cada rincón de la ciudad. En su recorrido por este fascinante destino, 'Viajeros Cuatro' descubre una metrópoli vibrante que invita a perderse entre barrios históricos, mercados repletos de sabores, zonas comerciales de vanguardia y miradores con vistas espectaculares. Una ciudad capaz de ofrecer experiencias para todos los gustos, desde dormir en una casa tradicional coreana hasta recorrer una de las fronteras más vigiladas del planeta.

Dónde ir Empieza por el Palacio Gyeongbokgung, el más emblemático de la dinastía Joseon. Si tienes suerte, podrás ver el cambio de guardia con sus trajes tradicionales y su ceremonia solemne. Muy cerca está el barrio de Bukchon Hanok Village, un laberinto de casas tradicionales coreanas (hanok) donde parece que el tiempo se ha detenido entre calles empinadas y tejados de madera. Cruza luego al corazón moderno de la ciudad: Myeongdong, el paraíso del skincare, la moda y la comida callejera. Aquí las luces de neón no se apagan y los puestos de comida llenan el aire de olores intensos. Si quieres vistas panorámicas, sube a la N Seoul Tower, en la montaña Namsan, desde donde verás toda la ciudad extendiéndose hasta el infinito.

Para una experiencia más alternativa, visita Hongdae, el barrio universitario lleno de música en vivo, arte urbano, cafés temáticos y vida nocturna. Y si quieres entender la historia reciente del país, acércate al DMZ (Zona Desmilitarizada), una de las fronteras más tensas del mundo, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cómo moverse Seúl tiene uno de los sistemas de metro más eficientes del mundo. Es limpio, puntual y conecta prácticamente toda la ciudad. Además: Taxis económicos

Apps como Kakao T para moverte fácil

Y mucho transporte a pie en zonas céntricas Qué comer Seúl es un paraíso gastronómico callejero. No puedes irte sin probar: Kimchi , el acompañamiento estrella de Corea

Bibimbap , arroz mezclado con verduras, carne y huevo

Tteokbokki , pasteles de arroz picantes muy populares en la calle

Korean BBQ, donde tú mismo cocinas la carne en la mesa En los mercados como Gwangjang Market, la comida es una experiencia sensorial: ruido, humo, colores y sabor en cada esquina.