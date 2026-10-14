Exclusiva | El verdadero motivo de la ruptura sentimental de Roca Rey y Tana Rivera

Tana Rivera y Roca Rey han roto su relación de pareja, al parecer, una fuerte discusión habría sido el detonante y 'Vamos a ver' ha conseguido las pruebas gráficas que lo demostrarían.

Tras los rumores de boda que surgieron hace escasas dos semanas, la pareja habría decidido cortar debido a que el torero se habría visto sobrepasado por la situación al sentir que su noviazgo estaba yendo demasiado rápido, según 'Vanitatis'.

Además, la última ocasión en la que fueron vistos juntos, ella esquivó las preguntas de la prensa, mientras que él contestó de manera muy tajante: ''De mi vida privada no hablo, gracias'', aseguraba tan solo unos días antes de conocer la noticia de la separación.

Pero, Kike Calleja ha revelado en 'Vamos a ver' todos los detalles de lo ocurrido y es que, al parecer, Roca Rey le regaló a Tana Rivera una fiesta para este sábado por su cumpleaños, la cual tuvo que cancelar.

''Tana puso en un grupo de Whatsapp de 60 invitados que tiene que suspender por un tema de logística, dice que siente mucho la gente que se ha gastado el dinero en ropa, regalos... pero que nadie le escribiera por privado porque no iba a dar detalles'', explica el colaborador.

Al parecer, según indica Kike Calleja, al torero no le gustaba el tipo de vida que ella quería llevar y eso, añadido a una fuerte discusión habría dinamitado su relación.

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