Laura Madrueño ha revivido en ‘Universo Calleja’ una de las anécdotas que vivió durante sus primeros días al frente de ‘Supervivientes’ en Honduras. La presentadora ha confesado que, pese a prepararse a conciencia para el programa, hubo un detalle del reality que no conocía y que terminó desvelando en pleno directo.
La meteoróloga ha relatado entre risas cómo aquella metedura de pata provocó un incómodo silencio en realización y ha reconocido que en ese momento ni siquiera fue consciente del error porque desconocía que se trataba de uno de los secretos mejor guardados del concurso.
Antes de aceptar el reto de presentar ‘Supervivientes’, Laura Madrueño quiso saber todo sobre formato. "Me puse a ver ‘Supervivientes’ a muerte antes de ir. Me vi todo, desde que lo había presentado Mario Picazo, Raquel Sánchez-Silva... Vi a todos para inspirarme", ha contado a Jesús Calleja.
Sin embargo, tenía claro que necesitaba aprender desde cero todo lo que ocurría detrás de las cámaras. "Cuando llego allí le digo al equipo: 'A mí me tenéis que explicar esto como si viniera un extraterrestre'. Todo, o sea, explicarme todo", ha recordado.
Aun así, hubo una información que no sabía y que terminó provocando una metedura de pata que recuerda entre risas. Madrueño ha explicado que, durante la expulsión de uno de los concursantes, este celebraba que por fin iba a poder abandonar la isla y comer un plato de pasta.
Fue entonces cuando ella intervino: "Le dije: '¿Qué vas a comer tú espaguetis ni nada, si te vas al Palafito? Bueno, al Palafito o a la playa que fuese, a seguir sobreviviendo allí solo". Esas palabras desvelaban antes de tiempo el destino real del expulsado, algo que él todavía no debía conocer.
Jesús Calleja ha querido saber cómo reaccionó el equipo al escuchar semejante spoiler en directo. La respuesta de Laura Madrueño ha sido muy sincera: "Nada, nada. Hubo un silencio que yo decía: 'Se me ha roto el pinganillo".
Lo más llamativo, ha confesado, es que tardó en darse cuenta de lo ocurrido. "Yo no sabía nada. A mí eso no me lo habían contado, no sabía que era secreto".
Más allá de la anécdota, la presentadora también ha reflexionado sobre la dificultad de conducir un programa como ‘Supervivientes’, donde considera imprescindible encontrar el equilibrio entre la firmeza y la cercanía.
"Nuestro papel es muy difícil. Tengo que tener una autoridad para que no se me suban a la chepa, porque muchos vienen de haber hecho mucha tele", decía, pero, al mismo tiempo, ha reconocido que le resultaba imposible no empatizar con los concursantes: "También tienes que tener un punto de humanidad que a mí me sale solo porque les ves muy jodidos, hablando en plata".