Universo Calleja 04 agosto 2026

Laura Madrueño ha recordado en ‘Universo Calleja’ la metedura de pata que cometió en su primera edición de ‘Supervivientes’

Laura Madrueño ha revivido en ‘Universo Calleja’ una de las anécdotas que vivió durante sus primeros días al frente de ‘Supervivientes’ en Honduras. La presentadora ha confesado que, pese a prepararse a conciencia para el programa, hubo un detalle del reality que no conocía y que terminó desvelando en pleno directo. La meteoróloga ha relatado entre risas cómo aquella metedura de pata provocó un incómodo silencio en realización y ha reconocido que en ese momento ni siquiera fue consciente del error porque desconocía que se trataba de uno de los secretos mejor guardados del concurso.

"Me tenéis que explicar esto como si viniera un extraterrestre" Antes de aceptar el reto de presentar ‘Supervivientes’, Laura Madrueño quiso saber todo sobre formato. "Me puse a ver ‘Supervivientes’ a muerte antes de ir. Me vi todo, desde que lo había presentado Mario Picazo, Raquel Sánchez-Silva... Vi a todos para inspirarme", ha contado a Jesús Calleja. Sin embargo, tenía claro que necesitaba aprender desde cero todo lo que ocurría detrás de las cámaras. "Cuando llego allí le digo al equipo: 'A mí me tenéis que explicar esto como si viniera un extraterrestre'. Todo, o sea, explicarme todo", ha recordado.

El lapsus que tuvo con el primer expulsado Aun así, hubo una información que no sabía y que terminó provocando una metedura de pata que recuerda entre risas. Madrueño ha explicado que, durante la expulsión de uno de los concursantes, este celebraba que por fin iba a poder abandonar la isla y comer un plato de pasta. Fue entonces cuando ella intervino: "Le dije: '¿Qué vas a comer tú espaguetis ni nada, si te vas al Palafito? Bueno, al Palafito o a la playa que fuese, a seguir sobreviviendo allí solo". Esas palabras desvelaban antes de tiempo el destino real del expulsado, algo que él todavía no debía conocer. "Pensé que se había roto el pinganillo" Jesús Calleja ha querido saber cómo reaccionó el equipo al escuchar semejante spoiler en directo. La respuesta de Laura Madrueño ha sido muy sincera: "Nada, nada. Hubo un silencio que yo decía: 'Se me ha roto el pinganillo".